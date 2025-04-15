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Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I квартале вырос на 12% - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I квартале вырос на 12%
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I квартале вырос на 12% - 15.04.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I квартале вырос на 12%
Общий пассажиропоток международного аэропорта Владивосток в первом квартале 2025 года вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года, составив 627 тысяч... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T03:07+0300
2025-04-15T03:07+0300
бизнес
владивосток
благовещенск
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток международного аэропорта Владивосток в первом квартале 2025 года вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года, составив 627 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба авиаузла. "По итогам трех месяцев 2025 года международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 12% по сравнению с прошлым годом, обслужив 627 тысяч пассажиров. С начала года на внутренних линиях пассажиропоток составил 471 тысячу пассажиров. На международных линиях - 156 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте общий пассажиропоток авиаузла вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и составил 223 тысячи пассажиров. Из них 165 тысяч человек были обслужены на внутренних авиалиниях, значительный прирост числа пассажиров отмечался на рейсах в Благовещенск, Красноярск и Новосибирск. На международных линиях аэропорт в марте обслужил 58 тысяч пассажиров. "На китайском направлении авиагавань бьет собственные рекорды: пассажиропоток в марте составил 35 тысяч пассажиров, что превышает показатель прошлого года более чем в 2,5 раза, а суммарный пассажиропоток в города Китая за первый квартал впервые достиг отметки в 91 тысяч пассажиров", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, владивосток, благовещенск, красноярск
Бизнес, Владивосток, Благовещенск, Красноярск
03:07 15.04.2025
 
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в I квартале вырос на 12%

Пассажиропоток аэропорта Владивосток в первом квартале вырос на 12%

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - ПРАЙМ. Общий пассажиропоток международного аэропорта Владивосток в первом квартале 2025 года вырос на 12% к аналогичному периоду прошлого года, составив 627 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба авиаузла.
"По итогам трех месяцев 2025 года международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 12% по сравнению с прошлым годом, обслужив 627 тысяч пассажиров. С начала года на внутренних линиях пассажиропоток составил 471 тысячу пассажиров. На международных линиях - 156 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте общий пассажиропоток авиаузла вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и составил 223 тысячи пассажиров. Из них 165 тысяч человек были обслужены на внутренних авиалиниях, значительный прирост числа пассажиров отмечался на рейсах в Благовещенск, Красноярск и Новосибирск. На международных линиях аэропорт в марте обслужил 58 тысяч пассажиров.
"На китайском направлении авиагавань бьет собственные рекорды: пассажиропоток в марте составил 35 тысяч пассажиров, что превышает показатель прошлого года более чем в 2,5 раза, а суммарный пассажиропоток в города Китая за первый квартал впервые достиг отметки в 91 тысяч пассажиров", - добавили в пресс-службе.
 
БизнесВладивостокБлаговещенскКрасноярск
 
 
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