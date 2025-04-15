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США не поддержали заявление G7 по атаке на ВСУ в Сумах, пишут СМИ

США не поддержали заявление G7 по атаке на ВСУ в Сумах, пишут СМИ - 15.04.2025, ПРАЙМ

США не поддержали заявление G7 по атаке на ВСУ в Сумах, пишут СМИ

Белый дом ради переговоров с Москвой не поддержал заявление "группы семи" с осуждением атаки по ВСУ в Сумах, сообщает Блумберг. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T15:31+0300

2025-04-15T15:31+0300

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ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Белый дом ради переговоров с Москвой не поддержал заявление "группы семи" с осуждением атаки по ВСУ в Сумах, сообщает Блумберг. Как сообщает агентство со ссылкой на свои источники, США сказали союзникам, что "не поддержат заявление", потому что хотят продолжить переговоры с Москвой. Канада, которая председательствует в "семерке", сообщила, что без поддержки США продвижения с заявлением не получится, добавляет агентство. Министерство обороны РФ 14 апреля сообщило, что российские военные накануне нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" в Сумах по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск". Отмечалось, что были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, при этом киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара по Сумам в момент его нанесения находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы "Северск". Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть факты, подтверждающие, что ударом ВС РФ в Сумах было поражено "место сходки" украинских военачальников и их западных коллег. При этом украинские СМИ и официальные источники 14 апреля начали публиковать сообщения о том, кто конкретно был ликвидирован в результате удара. Бердичевская районная военная администрация Житомирской области в официальном аккаунте сообщила, что в Сумах погиб полковник ВСУ Юрий Юла, позднее этот пост был удален, телеканал "Общественное" сообщил, что погиб военнослужащий-контрактник ВСУ Владимир Жеребцов. В день удара экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявлял, что в этом городе проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения военных, заявила и депутат Рады Марьяна Безуглая.

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