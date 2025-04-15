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В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков
В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков - 15.04.2025, ПРАЙМ
В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков
Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента России Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:15+0300
2025-04-15T13:15+0300
2025-04-15T13:15+0300
политика
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россия
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента России Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что в случае каких-либо изменений в графике российского лидера или в случае подготовки к разговору Путина с американским президентом, Кремль должным образом проинформирует общественность.
https://1prime.ru/20250414/peskov-856660882.html
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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков
Песков: Кремль сообщит, если в ближайшее время будет запланирован диалог Путина и Трампа
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента России Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет", - сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что в случае каких-либо изменений в графике российского лидера или в случае подготовки к разговору Путина с американским президентом, Кремль должным образом проинформирует общественность.
Песков отметил важность встречи Путина и Уиткоффа