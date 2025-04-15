https://1prime.ru/20250415/peskov-856699151.html

В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков

В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков - 15.04.2025, ПРАЙМ

В графике Путина на ближайшие дни нет встречи с Трампом, сообщил Песков

Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента России Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:15+0300

2025-04-15T13:15+0300

2025-04-15T13:15+0300

политика

дмитрий песков

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента России Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что в случае каких-либо изменений в графике российского лидера или в случае подготовки к разговору Путина с американским президентом, Кремль должным образом проинформирует общественность.

https://1prime.ru/20250414/peskov-856660882.html

сша

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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп