https://1prime.ru/20250415/peskov-856699283.html

Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков

Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков - 15.04.2025, ПРАЙМ

Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков

Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:20+0300

2025-04-15T13:20+0300

2025-04-15T13:20+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Российской Федерации. Это важно знать всем", - сказал Песков журналистам. Песков также подчеркнул, что Кремль уточнит у министерства обороны России срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа главы государства Владимира Путина.

https://1prime.ru/20250414/minoborony-856656829.html

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россия, украина, дмитрий песков