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Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков
Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков - 15.04.2025, ПРАЙМ
Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков
Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:20+0300
2025-04-15T13:20+0300
2025-04-15T13:20+0300
политика
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Российской Федерации. Это важно знать всем", - сказал Песков журналистам. Песков также подчеркнул, что Кремль уточнит у министерства обороны России срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа главы государства Владимира Путина.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков
Песков: Украина ежедневно атакует объекты энергетической инфраструктуры России
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Российской Федерации. Это важно знать всем", - сказал Песков журналистам.
Песков также подчеркнул, что Кремль уточнит у министерства обороны России срок истечения временного моратория на удары по объектам энергетики на Украине, но все зависит от приказа главы государства Владимира Путина.
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