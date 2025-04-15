https://1prime.ru/20250415/peskov-856699400.html
Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт
Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт - 15.04.2025, ПРАЙМ
Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт
Россия и США ведут напряженную работу во имя мира, в то время как Европа демонстрирует намерение продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента России... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:22+0300
2025-04-15T13:22+0300
2025-04-15T13:22+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия и США ведут напряженную работу во имя мира, в то время как Европа демонстрирует намерение продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил Песков, на сегодняшний день Европа демонстрирует намерения поддерживать Украину и киевский режим, тем самым затягивая урегулирование конфликта и достижение мира."И (Европа - ред.) всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250415/peskov-856699283.html
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россия, украина, сша, европа, ес, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, ЕС, Дмитрий Песков
Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт
Песков: пока Россия и США трудятся во имя мира, Европа стремится к войне
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия и США ведут напряженную работу во имя мира, в то время как Европа демонстрирует намерение продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, на сегодняшний день Европа демонстрирует намерения поддерживать Украину и киевский режим, тем самым затягивая урегулирование конфликта и достижение мира.
"И (Европа - ред.) всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
Украина ежедневно атакует российские энергообъекты, заявил Песков