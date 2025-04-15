https://1prime.ru/20250415/peskov-856699400.html

Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт

Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт - 15.04.2025, ПРАЙМ

Песков отметил намерение Европы продолжить украинский конфликт

Россия и США ведут напряженную работу во имя мира, в то время как Европа демонстрирует намерение продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента России... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:22+0300

2025-04-15T13:22+0300

2025-04-15T13:22+0300

политика

россия

украина

сша

европа

ес

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/82775/77/827757748_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6ef9b337c85c68d839375e06ea069d9.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия и США ведут напряженную работу во имя мира, в то время как Европа демонстрирует намерение продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как отметил Песков, на сегодняшний день Европа демонстрирует намерения поддерживать Украину и киевский режим, тем самым затягивая урегулирование конфликта и достижение мира."И (Европа - ред.) всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250415/peskov-856699283.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, европа, ес, дмитрий песков