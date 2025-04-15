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В Кремле рассказали об урегулировании на Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали об урегулировании на Украине
В Кремле рассказали об урегулировании на Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об урегулировании на Украине
Пока еще нет четкий очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону. Об этом заявил официальный... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:24+0300
2025-04-15T13:24+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пока еще нет четкий очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. И еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также подчеркнул, что по украинскому урегулированию идет достаточно напряженная работа, но сиюминутных результатов ждать не стоит.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:24 15.04.2025
 
В Кремле рассказали об урегулировании на Украине

Песков: пока нет четкий очертаний соглашения по украинскому урегулированию

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пока еще нет четкий очертаний соглашения по украинскому урегулированию, но есть политическая воля двигаться в его сторону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. И еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также подчеркнул, что по украинскому урегулированию идет достаточно напряженная работа, но сиюминутных результатов ждать не стоит.
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13:20
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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