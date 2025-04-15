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В Кремле ответили на слова Каллас о присутствии стран ЕС в России на 9 мая - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на слова Каллас о присутствии стран ЕС в России на 9 мая
В Кремле ответили на слова Каллас о присутствии стран ЕС в России на 9 мая - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова Каллас о присутствии стран ЕС в России на 9 мая
В Москве назвали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Евросоюза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими. Об этом в беседе с... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:29+0300
2025-04-15T13:29+0300
россия
москва
европа
кая каллас
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В Москве назвали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Евросоюза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государству, которым она угрожает. И как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.Песков также подчеркнул, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день.
https://1prime.ru/20250415/kallas-856685525.html
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россия, москва, европа, кая каллас, дмитрий песков, ес
РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Кая Каллас, Дмитрий Песков, ЕС
13:29 15.04.2025
 
В Кремле ответили на слова Каллас о присутствии стран ЕС в России на 9 мая

Песков назвал жесткими слова главы дипломатии ЕС о присутствии стран ЕС в России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В Москве назвали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Евросоюза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государству, которым она угрожает. И как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику ", - отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.
Песков также подчеркнул, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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08:40
 
РОССИЯМОСКВАЕВРОПАКая КалласДмитрий ПесковЕС
 
 
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