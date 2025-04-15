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Песков оценил перспективы экономического сотрудничества России и США

Песков оценил перспективы экономического сотрудничества России и США - 15.04.2025, ПРАЙМ

Песков оценил перспективы экономического сотрудничества России и США

Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T13:33+0300

2025-04-15T13:33+0300

2025-04-15T13:33+0300

экономика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Контакты проходили в закрытом режиме, и мы не хотели бы раньше времени придавать публичности. Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, это однозначно", - подчеркнул пресс-секретарь президента страны.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия могут улучшить отношения с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Журналист спросил Пескова, обсуждался ли на встречах делегаций РФ и США вопрос улучшения отношений с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Он также спросил, о каком сотрудничестве можете речь, и могут ли это быть редкоземельные металлы.

https://1prime.ru/20250415/naryshkin-856695884.html

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россия, сша, дмитрий песков