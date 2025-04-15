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Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - 15.04.2025, ПРАЙМ

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск

Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:15+0300

2025-04-15T16:15+0300

2025-04-15T16:15+0300

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ВАРШАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве. "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины", - сказал Туск. "Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", - добавил он. Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране. При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны. Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.

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польша

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мировая экономика, украина, польша, киев, дональд туск