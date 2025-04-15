https://1prime.ru/20250415/polsha-856705816.html
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - 15.04.2025, ПРАЙМ
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:15+0300
2025-04-15T16:15+0300
2025-04-15T16:15+0300
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ВАРШАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве. "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины", - сказал Туск. "Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", - добавил он. Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране. При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны. Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.
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мировая экономика, украина, польша, киев, дональд туск
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Дональд Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Премьер Туск: Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины
ВАРШАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве.
"Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины", - сказал Туск.
"Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", - добавил он.
Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране.
При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны.
Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.
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