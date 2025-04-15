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Помощники Трампа посоветовали ему жестче относиться к России, пишут СМИ

Помощники Трампа посоветовали ему жестче относиться к России, пишут СМИ - 15.04.2025, ПРАЙМ

Помощники Трампа посоветовали ему жестче относиться к России, пишут СМИ

Ряд высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь страны Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Кит... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T04:10+0300

2025-04-15T04:10+0300

2025-04-15T04:10+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ряд высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, в числе которых госсекретарь страны Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Кит Келлог, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине, однако Трампа они пока не убедили, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Эта группа (высокопоставленных помощников - ред.), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать - ред.) большую осторожность при ведении дел с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным и (занять - ред.) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева", - пишет издание. По словам источников, американский лидер все еще придерживается той же позиции, что и его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, - что российский президент хочет заключить мир. Издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении РФ, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту. При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, общество , сша, запад, москва, дональд трамп, владимир путин, марк рубио