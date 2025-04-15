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Грузооборот российских морских портов в I квартале снизился на 5,6%

Грузооборот российских морских портов в I квартале снизился на 5,6% - 15.04.2025, ПРАЙМ

Грузооборот российских морских портов в I квартале снизился на 5,6%

Грузооборот морских портов России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 5,6% в годовом выражении и составил 208,2 миллиона тонн, сообщил... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T14:17+0300

2025-04-15T14:17+0300

2025-04-15T14:17+0300

россия

порт

грузооборот

морской порт

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам первого квартала 2025 года снизился на 5,6% в годовом выражении и составил 208,2 миллиона тонн, сообщил "Морцентр-ТЭК". "В январе-марте 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 208 217,6 тыс. тонн, или 94,4% от уровня предыдущего года. Снизилась перевалка во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+0,1%): в Каспийском (-32,9%), Азово-Черноморском (-11,6%), Арктическом (-8,7%) и Балтийском (-1,8%)", - говорится в сообщении. В "Морцентре-ТЭК" отметили, что в экспортном направлении отправлено 164,4 миллиона тонн грузов, что на 5,4% ниже показателя января-марта 2024 года, каботажных грузов перевалено 15,7 миллиона тонн (снижение на 19,1% в годовом выражении). Транзит вырос на 3,1%, до 18 миллиона тонн. При этом перевалка импортных грузов увеличилась на 2,9%, до 10,1 миллиона тонн. "Перевалка сухогрузов снизилась на 5,3% до 98 428,8 тыс. т. Увеличилась перегрузка удобрений (+17,9%) и черных металлов (+21,1%). Перевалка грузов в контейнерах составила 100,7% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ составила 1 376 858 единиц (102,5%). Перевалка наливных грузов снизилась на 5,8% до 109 788,8 тыс. т. Перегрузка химических грузов и сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов - сократилась", - добавили в компании. АО "Морцентр-ТЭК" - уполномоченная компания по планированию перевозок грузов, организованная по инициативе Минтранса РФ и крупнейших операторов морских терминалов.

https://1prime.ru/20250414/sud-856666873.html

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россия, порт, грузооборот, морской порт