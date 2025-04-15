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"Вы увидите ". Глава BlackRock сделал устрашающий прогноз
"Вы увидите ". Глава BlackRock сделал устрашающий прогноз - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Вы увидите ". Глава BlackRock сделал устрашающий прогноз
Пошлины , введенные президентом США Дональдом Трампом, могут привести американскую экономику к рецессии, если она уже не находится в ней. Такое мнение в эфире... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T15:45+0300
2025-04-15T15:45+0300
2025-04-15T15:46+0300
экономика
blackrock
ларри финк
прогноз
рецессия
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Пошлины , введенные президентом США Дональдом Трампом, могут привести американскую экономику к рецессии, если она уже не находится в ней. Такое мнение в эфире телеканала CNBC высказал глава американской транснациональной инвестиционной компании BlackRock, Inc. Ларри Финк.По его словам, тарифы, введенные Трампом, застали его врасплох: "Масштабные заявления США о тарифах превзошли все, что я мог себе представить за 49 лет работы в финансовой сфере"."Я думаю, что мы очень близки к рецессии, если уже не находимся в ней", - отметил глава BlackRock.Вместе с тем объявленная Трампом отсрочка вступления в действие тарифов, как считает Финк, может помочь выиграть время, но не способна снизить "более серьезные опасения инвесторов"."Вы увидите просто замедление темпов роста, пока не появится больше определенности, - предсказал глава BlackRock. - И теперь у нас есть 90-дневный период для взаимных тарифов — это означает более длительную и повышенную неопределенность".По его словам, некоторый признаки замедления роста экономики проявляются уже сегодня, невзирая на то, что основные экономические показатели сохраняются на сравнительно высоких уровнях. Ведь из-за того, что потребители в ожидании введения повышенных тарифов накапливали запасы, могла быть скрыта нестабильность спроса, считает Финк."В краткосрочной перспективе наша экономика находится под угрозой", — заявил он.
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blackrock, ларри финк, прогноз, рецессия
Экономика, Blackrock, Ларри Финк, прогноз, рецессия
"Вы увидите ". Глава BlackRock сделал устрашающий прогноз
BlackRock: введенные Трампом тарифы могут привести экономику США к рецессии
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Пошлины , введенные президентом США Дональдом Трампом, могут привести американскую экономику к рецессии, если она уже не находится в ней. Такое мнение в эфире телеканала CNBC
высказал глава американской транснациональной инвестиционной компании BlackRock, Inc. Ларри Финк.
По его словам, тарифы, введенные Трампом, застали его врасплох: "Масштабные заявления США о тарифах превзошли все, что я мог себе представить за 49 лет работы в финансовой сфере".
"Я думаю, что мы очень близки к рецессии, если уже не находимся в ней", - отметил глава BlackRock.
Вместе с тем объявленная Трампом отсрочка вступления в действие тарифов, как считает Финк, может помочь выиграть время, но не способна снизить "более серьезные опасения инвесторов".
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"Вы увидите просто замедление темпов роста, пока не появится больше определенности, - предсказал глава BlackRock. - И теперь у нас есть 90-дневный период для взаимных тарифов — это означает более длительную и повышенную неопределенность".
По его словам, некоторый признаки замедления роста экономики проявляются уже сегодня, невзирая на то, что основные экономические показатели сохраняются на сравнительно высоких уровнях. Ведь из-за того, что потребители в ожидании введения повышенных тарифов накапливали запасы, могла быть скрыта нестабильность спроса, считает Финк.
"В краткосрочной перспективе наша экономика находится под угрозой", — заявил он.