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Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры
Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры - 15.04.2025, ПРАЙМ
Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры
Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля, по видео-конференц-связи проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры в регионах... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T00:15+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля, по видео-конференц-связи проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры в регионах России для формирования комфортной среды.
Планируется, что его участники обсудят меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работу общественного транспорта.
Ожидаются доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет комиссию Госсовета "Инфраструктура для жизни", мэра Москвы, председателя комиссии Госсовета "Государственное и муниципальное управление" Сергея Собянина и других.
НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ
Новый нацпроект "Развитие инфраструктуры для жизни" реализуется с января 2025 года. Он был сформирован для обеспечения граждан инфраструктурой нового качества и стал продолжением двух уже завершившихся нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги".
На реализацию нового нацпроекта в ближайшие три года направят около 4 триллионов рублей. Он включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Новый ритм строительства", "Жилье" и "Формирование комфортной городской среды".
Основные целевые показатели нацпроекта были определены в послании Путина Федеральному собранию в 2024 году. Президент в своем послании отмечал, что современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. По его словам, регионы, которые задействуют свои транзитные туристические потенциалы, могут вовлечь в оборот земельные участки под промышленные и сельскохозяйственные объекты, граждане смогут строить дом для большой семьи, жить в более комфортных условиях. А для бизнеса - это новые перспективы, в том числе на внешних рынках.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ГАЗИФИКАЦИЯ И ДОРОГИ
Новый национальный проект будет включать комплексное развитие 2 тысяч опорных населенных пунктов по всей стране, мероприятия по жилищному и дорожному строительству.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по нацпроекту, в частности, связанные с обновлением жилищного фонда не менее чем на 20% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Также к 2030 году власти планируют устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
Кроме того, ожидается благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных пространств, газификация не менее 1,6 миллиона домов к 2030 году, обновление не менее 85% федеральных автодорог и не менее 60% - региональных и муниципальных. Помимо этого, власти также планируют снизить смертность в результате ДТП в 1,5 раза и увеличить долю парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации не менее чем до 85%.
КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Несмотря на масштабность нацпроекта "Инфраструктура для жизни", Путин предложил включить в него еще один показатель. В марте на заседании Совета по культуре и искусству глава государства попросил кабмин учесть задачу создания разветвленной сети учреждений культуры при формировании мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территории.
Глава государства предложил включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.
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россия, москва, рф, татарстан, владимир путин, марат хуснуллин, рустам минниханов, госсовет, федеральное собрание
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Госсовет, Федеральное собрание
Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры
Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры в регионах
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля, по видео-конференц-связи проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры в регионах России для формирования комфортной среды.
Планируется, что его участники обсудят меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работу общественного транспорта.
Ожидаются доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет комиссию Госсовета "Инфраструктура для жизни", мэра Москвы, председателя комиссии Госсовета "Государственное и муниципальное управление" Сергея Собянина и других.
Новый нацпроект "Развитие инфраструктуры для жизни" реализуется с января 2025 года. Он был сформирован для обеспечения граждан инфраструктурой нового качества и стал продолжением двух уже завершившихся нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги".
На реализацию нового нацпроекта в ближайшие три года направят около 4 триллионов рублей. Он включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Новый ритм строительства", "Жилье" и "Формирование комфортной городской среды".
Основные целевые показатели нацпроекта были определены в послании Путина Федеральному собранию в 2024 году. Президент в своем послании отмечал, что современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. По его словам, регионы, которые задействуют свои транзитные туристические потенциалы, могут вовлечь в оборот земельные участки под промышленные и сельскохозяйственные объекты, граждане смогут строить дом для большой семьи, жить в более комфортных условиях. А для бизнеса - это новые перспективы, в том числе на внешних рынках.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ГАЗИФИКАЦИЯ И ДОРОГИ
Новый национальный проект будет включать комплексное развитие 2 тысяч опорных населенных пунктов по всей стране, мероприятия по жилищному и дорожному строительству.
В августе премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по нацпроекту, в частности, связанные с обновлением жилищного фонда не менее чем на 20% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Также к 2030 году власти планируют устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
Кроме того, ожидается благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных пространств, газификация не менее 1,6 миллиона домов к 2030 году, обновление не менее 85% федеральных автодорог и не менее 60% - региональных и муниципальных. Помимо этого, власти также планируют снизить смертность в результате ДТП в 1,5 раза и увеличить долю парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации не менее чем до 85%.
КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Несмотря на масштабность нацпроекта "Инфраструктура для жизни", Путин предложил включить в него еще один показатель. В марте на заседании Совета по культуре и искусству глава государства попросил кабмин учесть задачу создания разветвленной сети учреждений культуры при формировании мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территории.
Глава государства предложил включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.