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Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры

Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры - 15.04.2025, ПРАЙМ

Путин проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля, по видео-конференц-связи проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры в регионах... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T00:15+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля, по видео-конференц-связи проведет заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры в регионах России для формирования комфортной среды. Планируется, что его участники обсудят меры по улучшению жилищных условий граждан, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств для создания комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работу общественного транспорта. Ожидаются доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет комиссию Госсовета "Инфраструктура для жизни", мэра Москвы, председателя комиссии Госсовета "Государственное и муниципальное управление" Сергея Собянина и других. НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ Новый нацпроект "Развитие инфраструктуры для жизни" реализуется с января 2025 года. Он был сформирован для обеспечения граждан инфраструктурой нового качества и стал продолжением двух уже завершившихся нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги". На реализацию нового нацпроекта в ближайшие три года направят около 4 триллионов рублей. Он включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Новый ритм строительства", "Жилье" и "Формирование комфортной городской среды". Основные целевые показатели нацпроекта были определены в послании Путина Федеральному собранию в 2024 году. Президент в своем послании отмечал, что современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. По его словам, регионы, которые задействуют свои транзитные туристические потенциалы, могут вовлечь в оборот земельные участки под промышленные и сельскохозяйственные объекты, граждане смогут строить дом для большой семьи, жить в более комфортных условиях. А для бизнеса - это новые перспективы, в том числе на внешних рынках. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ГАЗИФИКАЦИЯ И ДОРОГИ Новый национальный проект будет включать комплексное развитие 2 тысяч опорных населенных пунктов по всей стране, мероприятия по жилищному и дорожному строительству. В августе премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по нацпроекту, в частности, связанные с обновлением жилищного фонда не менее чем на 20% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Также к 2030 году власти планируют устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, ожидается благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных пространств, газификация не менее 1,6 миллиона домов к 2030 году, обновление не менее 85% федеральных автодорог и не менее 60% - региональных и муниципальных. Помимо этого, власти также планируют снизить смертность в результате ДТП в 1,5 раза и увеличить долю парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации не менее чем до 85%. КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Несмотря на масштабность нацпроекта "Инфраструктура для жизни", Путин предложил включить в него еще один показатель. В марте на заседании Совета по культуре и искусству глава государства попросил кабмин учесть задачу создания разветвленной сети учреждений культуры при формировании мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территории. Глава государства предложил включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

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россия, москва, рф, татарстан, владимир путин, марат хуснуллин, рустам минниханов, госсовет, федеральное собрание