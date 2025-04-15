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Расходы на оборону в 2023 году составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года
Расходы на оборону в 2023 году составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года - 15.04.2025, ПРАЙМ
Расходы на оборону в 2023 году составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года
Расходы на оборону в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года, об этом сообщил министр обороны страны Гэн... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T05:56+0300
2025-04-15T05:56+0300
2025-04-15T05:56+0300
экономика
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ТОКИО, 15 апр - ПРАЙМ. Расходы на оборону в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года, об этом сообщил министр обороны страны Гэн Накатани.
Как передает агентство Киодо со слов министра, в абсолютных цифрах оборонные расходы как таковые и связанные с ними траты составят 9,9 триллиона иен (69 миллиардов долларов).
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года это составляло 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП.
Общая сумма оборонных расходов за 2023-2027 годы согласно этим документам должна составить 43 триллиона иен (по текущему курсу 300 миллиардов долларов). В 2023 году оборонные расходы составляли 1,4% ВВП, в 2024 году – 1,6% ВВП.
При этом премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая в феврале этого года на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента, допустил, что после 2027 года оборонные расходы Японии могут превысить 2% от ВВП.
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мировая экономика, япония, токио
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Токио
Расходы на оборону в 2023 году составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года
Министр обороны Японии Накатани: расходы на оборону составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года
ТОКИО, 15 апр - ПРАЙМ. Расходы на оборону в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, составят 1,8% ВВП от уровня 2022 года, об этом сообщил министр обороны страны Гэн Накатани.
Как передает агентство Киодо со слов министра, в абсолютных цифрах оборонные расходы как таковые и связанные с ними траты составят 9,9 триллиона иен (69 миллиардов долларов).
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года это составляло 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП.
Общая сумма оборонных расходов за 2023-2027 годы согласно этим документам должна составить 43 триллиона иен (по текущему курсу 300 миллиардов долларов). В 2023 году оборонные расходы составляли 1,4% ВВП, в 2024 году – 1,6% ВВП.
При этом премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая в феврале этого года на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента, допустил, что после 2027 года оборонные расходы Японии могут превысить 2% от ВВП.