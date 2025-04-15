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Nissan сократит производство самой продаваемой в США модели
Nissan сократит производство самой продаваемой в США модели - 15.04.2025, ПРАЙМ
Nissan сократит производство самой продаваемой в США модели
Японский автопроизводитель Nissan Motor сократит производство самой продаваемой в США модели в ближайшие месяцы примерно на 20% из-за импортных пошлин Штатов на | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:27+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor сократит производство самой продаваемой в США модели в ближайшие месяцы примерно на 20% из-за импортных пошлин Штатов на произведенные за рубежом автомобили, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Nissan сократит японское производство своей самой продаваемой в США модели, SUV Rogue, в мае-июле, став последним мировым автопроизводителем, изменившим производственные планы в ответ на новые импортные тарифы США", - сообщает агентство. В частности, автокомпания планирует сократить выпуск Rogue на 13 тысяч автомобилей на своем заводе в Кюсю на юго-западе Японии за трехмесячный срок, отметил источник. Планируемое сокращение составляет более одной пятой части от 62 тысяч Rogue, проданных в США за первые три месяца этого года, говорится в материале. Работники крупнейшего завода Nissan будут работать меньше часов с мая по июль, в некоторые дни производство будет останавливаться, но завод продолжит работать по две смены в день, сказал источник. В зависимости от ожиданий по пошлинам компания позднее пересмотрит ситуацию с производством, добавил источник. В материале отмечается, что Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, более уязвим к пошлинам, чем некоторые конкуренты, так как США являются главным рынком компании. На эту страну приходится более четверти проданных в прошлом году автомобилей, многие из которых были произведены в Японии или Мексике, указывается в статье. В конце марта президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, действие этих мер вступило в силу 2 апреля. Япония в ответ заявила, что введение этих пошлин вызывает "крайнее сожаление". До этого пошлины на японские автомобили в США составляли лишь 2,5%. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 133,58 тысячи сотрудников.
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бизнес, сша, япония, москва, дональд трамп, nissan
Бизнес, США, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Nissan
Nissan сократит производство самой продаваемой в США модели
Reuters: Nissan сократит производство самой продаваемой в США модели на 20%
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor сократит производство самой продаваемой в США модели в ближайшие месяцы примерно на 20% из-за импортных пошлин Штатов на произведенные за рубежом автомобили, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Nissan сократит японское производство своей самой продаваемой в США модели, SUV Rogue, в мае-июле, став последним мировым автопроизводителем, изменившим производственные планы в ответ на новые импортные тарифы США", - сообщает агентство.
В частности, автокомпания планирует сократить выпуск Rogue на 13 тысяч автомобилей на своем заводе в Кюсю на юго-западе Японии за трехмесячный срок, отметил источник. Планируемое сокращение составляет более одной пятой части от 62 тысяч Rogue, проданных в США за первые три месяца этого года, говорится в материале. Работники крупнейшего завода Nissan будут работать меньше часов с мая по июль, в некоторые дни производство будет останавливаться, но завод продолжит работать по две смены в день, сказал источник.
В зависимости от ожиданий по пошлинам компания позднее пересмотрит ситуацию с производством, добавил источник. В материале отмечается, что Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, более уязвим к пошлинам, чем некоторые конкуренты, так как США являются главным рынком компании. На эту страну приходится более четверти проданных в прошлом году автомобилей, многие из которых были произведены в Японии или Мексике, указывается в статье.
В конце марта президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, действие этих мер вступило в силу 2 апреля. Япония в ответ заявила, что введение этих пошлин вызывает "крайнее сожаление". До этого пошлины на японские автомобили в США составляли лишь 2,5%.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 133,58 тысячи сотрудников.
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