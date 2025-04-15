https://1prime.ru/20250415/rosalkogoltabakkontrol-856687571.html
Продажи водки в России упали на 7,2%
Продажи водки в России упали на 7,2% - 15.04.2025, ПРАЙМ
Продажи водки в России упали на 7,2%
Розничные продажи водки в России в январе-марте 2025 года снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17 миллионов декалитров (дал), | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:34+0300
2025-04-15T09:34+0300
2025-04-15T09:34+0300
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водка
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Розничные продажи водки в России в январе-марте 2025 года снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17 миллионов декалитров (дал), ликеро-водочных изделий продали на 12,3% больше - 4,2 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. По данным службы, в РФ за первые три месяца 2025 года было реализовано 47,877 миллиона декалитров алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), что на 14,7% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Отмечается, что спиртных напитков свыше 9% крепости было продано на 4,4% меньше - 27,75 миллиона декалитров. Так, продажи водки составили 17 миллионов декалитров (снижение на 7,2%), ликероводочных изделий - 4,2 миллиона декалитров (рост на 12,3%), коньяка - 3,1 миллиона декалитров (снижение на 12,6%), а других спиртных напитков - 3,4 миллиона декалитров (рост на 1,6%). При этом объем продаж виноградного вина и игристых вин снизился на 2% и 4,9%, до 12,98 миллиона декалитров и 5,1 миллиона декалитров соответственно. Слабоалкогольная продукция упала в продажах на 89% - 491 тысяча декалитров против 4,59 миллиона декалитров годом ранее.
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бизнес, россия, водка
Продажи водки в России упали на 7,2%
Росалкогольтабакконтроль: розничные продажи водки в России снизились на 7,2%
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Розничные продажи водки в России в январе-марте 2025 года снизились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17 миллионов декалитров (дал), ликеро-водочных изделий продали на 12,3% больше - 4,2 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
По данным службы, в РФ за первые три месяца 2025 года было реализовано 47,877 миллиона декалитров алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), что на 14,7% меньше, чем в первом квартале 2024 года.
Отмечается, что спиртных напитков свыше 9% крепости было продано на 4,4% меньше - 27,75 миллиона декалитров. Так, продажи водки составили 17 миллионов декалитров (снижение на 7,2%), ликероводочных изделий - 4,2 миллиона декалитров (рост на 12,3%), коньяка - 3,1 миллиона декалитров (снижение на 12,6%), а других спиртных напитков - 3,4 миллиона декалитров (рост на 1,6%).
При этом объем продаж виноградного вина и игристых вин снизился на 2% и 4,9%, до 12,98 миллиона декалитров и 5,1 миллиона декалитров соответственно.
Слабоалкогольная продукция упала в продажах на 89% - 491 тысяча декалитров против 4,59 миллиона декалитров годом ранее.
Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей водки