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"Роснано" запустило первый в РФ завод по выпуску гибких солнечных модулей - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Роснано" запустило первый в РФ завод по выпуску гибких солнечных модулей
"Роснано" запустило первый в РФ завод по выпуску гибких солнечных модулей - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Роснано" запустило первый в РФ завод по выпуску гибких солнечных модулей
"Роснано" и правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей, объем инвестиций в проект превысил 620... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T19:37+0300
2025-04-15T19:38+0300
экономика
роснано
завод
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Роснано" и правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей, сообщили в компании. "Группа "Роснано" и Правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей... Производительность предприятия составляет 10 МВт в год, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск завода позволит реализовать значительный потенциал солнечной энергетики в сфере ЖКХ. Солнечная генерация представляет собой недорогой источник энергии для конечных потребителей, что способствует снижению затрат на электроэнергию, добавили там. В компании объяснили, что гибкие солнечные модули легче и тоньше традиционных, в которых применяется стекло. Их можно устанавливать на любые крыши и фасады. Они безопасны по нагрузке для жилого фонда, не рассчитанного на дополнительный вес оборудования. "Установка на исторических зданиях не нарушает архитектурный облик, модули лучше работают при частичной затененности и в рассеянном свете, что повышает эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Большая часть этих систем не имеет аналогов в России и СНГ. Более того, отечественные модули превосходят по характеристикам многие импортные образцы", - отметили в "Роснано". Такие производства можно развернуть в других регионах, сократить логистику и создать рабочие места. Основными потребителями станут системные интеграторы решений на альтернативных источниках энергии. Кроме того, микрогенерация может привлечь частные инвестиции, что будет способствовать финансированию как объектов генерации, так и новых локальных производств.
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роснано, завод
Экономика, Роснано, завод
19:37 15.04.2025 (обновлено: 19:38 15.04.2025)
 
"Роснано" запустило первый в РФ завод по выпуску гибких солнечных модулей

"Роснано" запустило первый в России завод по выпуску гибких солнечных модулей

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип государственной компании "Роснано"
Логотип государственной компании Роснано - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Роснано" и правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей, сообщили в компании.
"Группа "Роснано" и Правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей... Производительность предприятия составляет 10 МВт в год, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск завода позволит реализовать значительный потенциал солнечной энергетики в сфере ЖКХ. Солнечная генерация представляет собой недорогой источник энергии для конечных потребителей, что способствует снижению затрат на электроэнергию, добавили там.
В компании объяснили, что гибкие солнечные модули легче и тоньше традиционных, в которых применяется стекло. Их можно устанавливать на любые крыши и фасады. Они безопасны по нагрузке для жилого фонда, не рассчитанного на дополнительный вес оборудования.
Логотип Роснано - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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"Установка на исторических зданиях не нарушает архитектурный облик, модули лучше работают при частичной затененности и в рассеянном свете, что повышает эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Большая часть этих систем не имеет аналогов в России и СНГ. Более того, отечественные модули превосходят по характеристикам многие импортные образцы", - отметили в "Роснано".
Такие производства можно развернуть в других регионах, сократить логистику и создать рабочие места. Основными потребителями станут системные интеграторы решений на альтернативных источниках энергии.
Кроме того, микрогенерация может привлечь частные инвестиции, что будет способствовать финансированию как объектов генерации, так и новых локальных производств.
 
ЭкономикаРоснанозавод
 
 
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