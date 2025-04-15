https://1prime.ru/20250415/rosoboroneksport-856691756.html

"Рособоронэкспорт" впервые приедет на выставку IQDEX в Ираке

"Рособоронэкспорт" впервые приедет на выставку IQDEX в Ираке - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" впервые приедет на выставку IQDEX в Ираке

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые организует оружейную экспозицию на международной выставке IQDEX в Багдаде с расчетом на активизацию | 15.04.2025, ПРАЙМ

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вооружения

россия

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багдад

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рособоронэкспорт

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые организует оружейную экспозицию на международной выставке IQDEX в Багдаде с расчетом на активизацию военно-технического сотрудничества с Ираком, будут и новинки - в частности, ракета "Булат", сообщила пресс-служба компании. Международная выставка по безопасности, оборонной и военной промышленности IQDEX 2025 пройдет в Багдаде (Ирак) с 19 по 22 апреля. "Сегодня "Рособоронэкспорт" рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Ираком. В ходе IQDEX 2025 предложим вооруженным силам и другим силовым ведомствам страны новую российскую продукцию, прошедшую проверку в реальных боевых условиях и модернизированную по ее результатам. Всю представленную на IQDEX 2025 продукцию "Рособоронэкспорт" готов поставлять партнерам России, а также собирается обсудить совместное и лицензионное производство, совместные разработки новых образцов на территории заказчика", - сказал генеральный директор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, Ирак – один из ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" на Ближнем Востоке. Здесь хорошо знают и ценят российскую военную технику. Вооруженные силы страны эксплуатируют танки Т-90 и Т-72, БМП-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, вертолеты Ми-35 и Ми-28, самолеты Сухого, стрелковое оружие. Среди противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Рособоронэкспорт" покажет "Корнет-ЭМ" на шасси защищенного автомобиля "Тайфун-К" и носимо-возимый комплекс — высокоточное средство для поражения бронетехники и укрепленных объектов. Они будут представлены в натурном виде в рамках стенда. "Для ПТРК "Корнет-ЭМ" "Рособоронэкспорт" представит на выставке новую ракету "Булат", способную поражать технику с толщиной брони до 250 миллиметров за динамической защитой", - сообщил "Рособоронэкспорт". По данным из открытых источников, новая управляемая ракета 9М134 "Булат" была разработана специально для противотанкового комплекса "Корнет" и призвана существенно повысить универсальность и эффективность российского противотанкового оружия. Новая ракета в 4,5 раза легче других ракет семейства "Корнет" (6,5 против 30 килограммов), и это, как ожидается, принесёт значительные эксплуатационные преимущества в плане ношения боекомплекта.

https://1prime.ru/20250327/rosoboroneksport-856150464.html

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