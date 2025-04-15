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В Москве выросли продажи вторичного жилья - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве выросли продажи вторичного жилья
В Москве выросли продажи вторичного жилья - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Москве выросли продажи вторичного жилья
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:52+0300
2025-04-15T09:52+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в марте ведомство зарегистрировало почти 12,4 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья, что на 3% больше результата марта 2024 года. По сравнению с февралем текущего года прирост составил 3%. "Основная часть переходов прав пришлась на массовый сегмент жилья в границах "старой" Москвы. Дорогостоящие лоты продаются, но их доля не так существенна", - отмечается в сообщении Росреестра.
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недвижимость, бизнес, россия, москва
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
09:52 15.04.2025
 
В Москве выросли продажи вторичного жилья

Росреестр: число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 13%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПятиэтажные дома в Москве
Пятиэтажные дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в марте ведомство зарегистрировало почти 12,4 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья, что на 3% больше результата марта 2024 года. По сравнению с февралем текущего года прирост составил 3%.
"Основная часть переходов прав пришлась на массовый сегмент жилья в границах "старой" Москвы. Дорогостоящие лоты продаются, но их доля не так существенна", - отмечается в сообщении Росреестра.
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