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В Москве выросли продажи вторичного жилья

В Москве выросли продажи вторичного жилья - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Москве выросли продажи вторичного жилья

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи,... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T09:52+0300

2025-04-15T09:52+0300

2025-04-15T09:52+0300

недвижимость

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в марте ведомство зарегистрировало почти 12,4 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья, что на 3% больше результата марта 2024 года. По сравнению с февралем текущего года прирост составил 3%. "Основная часть переходов прав пришлась на массовый сегмент жилья в границах "старой" Москвы. Дорогостоящие лоты продаются, но их доля не так существенна", - отмечается в сообщении Росреестра.

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недвижимость, бизнес, россия, москва