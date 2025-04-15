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В России сократилось число выданных POS- кредитов

В России сократилось число выданных POS- кредитов - 15.04.2025, ПРАЙМ

В России сократилось число выданных POS- кредитов

Количество выданных POS- кредитов в первом квартале 2025 года в РФ сократилось на 61% - до 638,10 тысяч единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T06:50+0300

2025-04-15T06:50+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Количество выданных POS- кредитов в первом квартале 2025 года в РФ сократилось на 61% - до 638,10 тысяч единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем - на 64%, до 39 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Всего в первом квартале этого года было выдано 638,10 тысячи товарных кредитов на 39,04 миллиарда рублей. По сравнению четвертым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 31%, объем – на 35%. С октября по декабрь 2024 года банки выдали 930,85 тысячи кредитов на 60,22 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 61%, объем – на 64%. С января по март 2024 года было выдано 1,63 миллиона кредитов на 108,42 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Также сообщается, что за март банки выдали россиянам 207,33 тысячи товарных кредитов на 12,68 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 62%, объем – на 65%. Средний чек товарного кредита сократился на 9% - до 61 тысячи рублей. Отмечается, что по сравнению с результатами февраля количество выдач товарных кредитов в марте выросло на 1%, объем – на 3%. В феврале было выдано 204,98 тысячи кредитов на 12,28 миллиарда рублей. Средний чек за месяц подрос на 2%: в феврале он был равен 60 тысячам рублей, отмечается в сообщении. Полная стоимость кредита в POS-кредитовании в марте составила 28,78%. В феврале этот показатель был равен 28,48%. На начало апреля 2025 года полная стоимость товарных кредитов опустилась до 27,41%. В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в марте вошли: Москва – 15,97 тысячи кредитов на 1,16 миллиарда рублей, Московская область – 12,24 тысячи кредитов на 836,21 миллиона рублей, Санкт-Петербург – 8,22 тысячи кредитов на 550,65 миллиона рублей, Краснодарский край – 8,40 тысячи кредитов на 524,61 миллиона рублей и Свердловская область – 6,24 тысячи кредитов на 373,71 миллиона рублей. Согласно данным ОКБ, самые крупные товарные кредиты оформили в марте жители Чеченской республики – в среднем 99 тысячи рублей, Якутии – 76 тысяч, Дагестана – 75 тысяч, Москвы – 73 тысячи и Магаданской области – 72 тысячи рублей.

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банки, финансы, россия, москва, рф, московская область