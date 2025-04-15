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Zeekr стал самым популярным электромобилем в России

Zeekr стал самым популярным электромобилем в России - 15.04.2025, ПРАЙМ

Zeekr стал самым популярным электромобилем в России

Новые электромобили китайского бренда Zeekr по итогам первого квартала стали самыми популярными в данном сегменте в России, при этом их продажи снизились на... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T07:15+0300

2025-04-15T07:15+0300

2025-04-15T08:15+0300

бизнес

россия

москва

evolute

geely

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Новые электромобили китайского бренда Zeekr по итогам первого квартала стали самыми популярными в данном сегменте в России, при этом их продажи снизились на 76%, до 689 штук, следует из расчетов аналитического агентства "Автостат". По данным агентства, в первом квартале этого года в России было продано 1 854 новых электромобиля, что на 68,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом за Zeekr в марочном рейтинге идут китайский Avatr (193 штуки; -20,6%), российский Evolute (164 штуки; -60,6%). Единственным брендом из топ-5 в первом квартале, показавшим положительную динамику, стала китайская ORA, продажи которой на низкой базе прошлого года выросли почти в 4,5 раза и составили 133 штуки. Замыкает пятерку лидеров "Москвич", чьи продажи снизились в 4 раза год к году и составили 103 автомобиля. В модельном рейтинге лидером стал Zeekr 001 (384 штуки), далее идут Avatr 11 и Evolute I-Pro (164 и 124 штуки соответственно), а замыкают пятерку ORA 03 и "Москвич 3е" (108 и 103 штуки соответственно). Мартовские продажи в сегменте электромобилей упали на 76,6% и составили 585 штук. В лидерах среди марок по-прежнему Zeekr (225 штук) и Avatr (84 штуки), за ними идут ORA и Evolute (52 и 50 штук соответственно), а на пятом месте оказался бренд Geely, все 37 проданных автомобилей которого принадлежат модели EX5.

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бизнес, россия, москва, evolute, geely