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Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт
Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T03:07+0300
2025-04-15T03:07+0300
2025-04-15T03:07+0300
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общество
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости.
Так, жертве приходит сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт. "Мы зафиксировали вход с нового устройства", - добавляется там.
При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi.
В письме указано, что, если все же пользователь не совершал вход в учетную запись на "Госуслугах", то не стоит переживать: "Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте".
Также указан номер якобы службы поддержки, в котором рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.
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ПРАЙМ
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технологии, общество
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт с других устройств
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости.
Так, жертве приходит сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт. "Мы зафиксировали вход с нового устройства", - добавляется там.
При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi.
В письме указано, что, если все же пользователь не совершал вход в учетную запись на "Госуслугах", то не стоит переживать: "Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте".
Также указан номер якобы службы поддержки, в котором рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.