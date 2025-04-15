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Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт

Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт - 15.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт

Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T03:07+0300

2025-04-15T03:07+0300

2025-04-15T03:07+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости. Так, жертве приходит сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт. "Мы зафиксировали вход с нового устройства", - добавляется там. При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi. В письме указано, что, если все же пользователь не совершал вход в учетную запись на "Госуслугах", то не стоит переживать: "Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте". Также указан номер якобы службы поддержки, в котором рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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