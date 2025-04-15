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Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт
Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T03:07+0300
2025-04-15T03:07+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости. Так, жертве приходит сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт. "Мы зафиксировали вход с нового устройства", - добавляется там. При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi. В письме указано, что, если все же пользователь не совершал вход в учетную запись на "Госуслугах", то не стоит переживать: "Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте". Также указан номер якобы службы поддержки, в котором рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество
03:07 15.04.2025
 
Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт

Россияне стали получать поддельные письма о попытках входа в аккаунт с других устройств

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне стали получать поддельные письма якобы от портала "Госуслуги" о попытках входа в аккаунт с других устройств, передает корреспондент РИА Новости.
Так, жертве приходит сообщение на электронную почту якобы от портала, в котором сообщается об успешном входе в аккаунт. "Мы зафиксировали вход с нового устройства", - добавляется там.
При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi.
В письме указано, что, если все же пользователь не совершал вход в учетную запись на "Госуслугах", то не стоит переживать: "Если же вы не узнаете это устройство, проверьте настройки безопасности на вашем аккаунте".
Также указан номер якобы службы поддержки, в котором рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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