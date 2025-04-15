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Bloomberg отметило сильное укрепление рубля к доллару

Bloomberg отметило сильное укрепление рубля к доллару - 15.04.2025, ПРАЙМ

Bloomberg отметило сильное укрепление рубля к доллару

Рубль укрепился сильнее других мировых валют к доллару, рост оказался даже выше темпов увеличения стоимости золота, сообщило агентство Bloomberg. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T17:38+0300

2025-04-15T17:38+0300

2025-04-15T17:38+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рубль укрепился сильнее других мировых валют к доллару, рост оказался даже выше темпов увеличения стоимости золота, сообщило агентство Bloomberg. "Рубль стал самой динамичной мировой валютой, продемонстрировав сильнейший в этом году рост по отношению к доллару и опередив даже традиционное безопасное убежище - золото", - сообщает агентство. Согласно данным, собранным Блумбергом, с начала года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Золото подорожало за этот период на 23%. "В отличие от многих валют развивающихся рынков рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рисковых активов. Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого", - цитирует агентство Блумберг экономиста T-Investments Софью Донец. Также отмечается, что потенциальное налаживание отношений с США и Россией возродило привлекательность рубля. Кроме того, внутренние факторы усилили рост курса рубля по отношению к слабеющему доллару, несмотря на продолжение действия введенных США в 2022 году санкций в отношении России. "С начала года рубль выиграл от трех событий. Во-первых, "оттепель" между Путиным и Трампом улучшила настроения на российских рынках… Во-вторых, жесткая денежно-кредитная политика охлаждает корпоративный и потребительский спрос на импорт, увеличивая чистое предложение устойчивой валюты. В-третьих, правительство России защищает экономику от влияния снижения цен на нефть за счет продажи валюты из Фонда национального благосостояния", - приводит Блумберг мнение российского экономиста Алексея Исакова.

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рубль, доллар сша, рынки, сша, bloomberg, курсы валют