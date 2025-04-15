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Российский рынок акций растет после негативного открытия - 15.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций растет после негативного открытия
Российский рынок акций растет после негативного открытия - 15.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет после негативного открытия
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии вторника после негативного открытия, следует из данных Московской биржи. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:31+0300
2025-04-15T10:31+0300
экономика
рынки
торги
владислав антонов
мосбиржа
ростелеком
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии вторника после негативного открытия, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.20 мск увеличивается на 0,41%, до 2 831,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 1 166,25 пункта. Заметно дорожают акции "Вуш Холдинга" (+5,01%), "Новабева" (+3,21%), НМТП (+2,54%), "Позитива" (+2,16%), "Сегежи" (+2,12%). Теряют же в цене в особенности акции "Ростелекома" (-5,47%). Распродажи вызваны изменением дивидендной политики компании, отмечают аналитики банка "Синара". Совет директоров "Ростелекома" в пятницу утвердил дивидендную политику на 2024-2026 отчетные годы: компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Также заметно дешевеют акции АФК "Система" (-2,98%), НЛМК (-2,1%), "Интер РАО" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,69%). Сегодня индекс Мосбиржи может перейти к "проторговке" зоны 2780-2850 пунктов, считают эксперты Промсвязьбанка. "Если в ходе основной сессии "тяжеловесы", входящие в индекс, не смогут поднять индекс до 2835 пунктов, то жду падения до 2750 пунктов. Здесь следует рассматривать чисто психологический фактор, не более. Инвесторы очень пугливые. Если цена не поднимается, значит, закрывают длинные позиции", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
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рынки, торги, владислав антонов, мосбиржа, ростелеком, нмтп
Экономика, Рынки, Торги, Владислав Антонов, Мосбиржа, Ростелеком, НМТП
10:31 15.04.2025
 
Российский рынок акций растет после негативного открытия

Индекс Мосбиржи вырос на 0,41% после негативного открытия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии вторника после негативного открытия, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.20 мск увеличивается на 0,41%, до 2 831,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,45%, до 1 166,25 пункта.
Заметно дорожают акции "Вуш Холдинга" (+5,01%), "Новабева" (+3,21%), НМТП (+2,54%), "Позитива" (+2,16%), "Сегежи" (+2,12%).
Теряют же в цене в особенности акции "Ростелекома" (-5,47%). Распродажи вызваны изменением дивидендной политики компании, отмечают аналитики банка "Синара". Совет директоров "Ростелекома" в пятницу утвердил дивидендную политику на 2024-2026 отчетные годы: компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Также заметно дешевеют акции АФК "Система" (-2,98%), НЛМК (-2,1%), "Интер РАО" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,69%).
Сегодня индекс Мосбиржи может перейти к "проторговке" зоны 2780-2850 пунктов, считают эксперты Промсвязьбанка. "Если в ходе основной сессии "тяжеловесы", входящие в индекс, не смогут поднять индекс до 2835 пунктов, то жду падения до 2750 пунктов. Здесь следует рассматривать чисто психологический фактор, не более. Инвесторы очень пугливые. Если цена не поднимается, значит, закрывают длинные позиции", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Юань открыл торги во вторник ростом
10:04
 
ЭкономикаРынкиТоргиВладислав АнтоновМосбиржаРостелекомНМТП
 
 
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