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Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине
Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T18:25+0300
2025-04-15T18:25+0300
2025-04-15T18:25+0300
политика
марк рютте
нато
урегулирование
конфликт на украине
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет "вмешиваться в мирный процесс". "Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно, и я не могу комментировать это", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. При этом Рютте приветствовал "усилия США" по мирному урегулированию, но отметил, что процесс идет "нелегко".
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марк рютте, нато, урегулирование, конфликт на украине
Политика, Марк Рютте, НАТО, урегулирование, Конфликт на Украине
Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине
Генсек НАТО заявил, что не будет "вмешиваться в мирный процесс" на Украине
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет "вмешиваться в мирный процесс".
"Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно, и я не могу комментировать это", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Необходимо изучить гарантии Украине при заключении перемирия, считает Рютте
При этом Рютте приветствовал "усилия США" по мирному урегулированию, но отметил, что процесс идет "нелегко".