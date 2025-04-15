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Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине

Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО сделал заявление о "вмешательстве в мирный процесс" на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T18:25+0300

2025-04-15T18:25+0300

2025-04-15T18:25+0300

политика

марк рютте

нато

урегулирование

конфликт на украине

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет "вмешиваться в мирный процесс". "Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно, и я не могу комментировать это", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. При этом Рютте приветствовал "усилия США" по мирному урегулированию, но отметил, что процесс идет "нелегко".

https://1prime.ru/20250405/ukraina-856414443.html

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марк рютте, нато, урегулирование, конфликт на украине