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РЖД увеличили экспорт удобрений в первом квартале

РЖД увеличили экспорт удобрений в первом квартале - 15.04.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили экспорт удобрений в первом квартале

РЖД за прошлый квартал увеличили экспортные перевозки удобрений на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 11,2 миллиона тонн, сообщила... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:04+0300

2025-04-15T12:04+0300

2025-04-15T12:04+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. РЖД за прошлый квартал увеличили экспортные перевозки удобрений на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 11,2 миллиона тонн, сообщила компания. "Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД выросли на 37,1%. Их объём за первый квартал 2025 года достиг 11,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Большая часть из них была перевезена в направлении портов: Северо-Запада - почти 8 миллионов тонн (рост на 38,2%), Юга - 1,1 миллиона тонн (рост на 26,3%), Дальнего Востока - 26,5 тысяч тонн (плюс 18,1%) Всего же с января по март 2025 года в сети железных дорог было погружено 18,4 миллиона тонн удобрений, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по объему погрузки стали Пермский край (4,8 миллиона тонн, рост на 6,1%), Мурманская область (3,8 миллиона тонн, рост на 2,6%), Новгородская область (1,6 миллиона тонн, рост на 23,6%).

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бизнес, россия, северо-запад, дальний восток, ржд