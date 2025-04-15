Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции США мешают сотрудничеству с Россией, заявил посол Китая - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250415/sanktsii-856705406.html
Санкции США мешают сотрудничеству с Россией, заявил посол Китая
Санкции США мешают сотрудничеству с Россией, заявил посол Китая - 15.04.2025, ПРАЙМ
Санкции США мешают сотрудничеству с Россией, заявил посол Китая
Введённые США санкции применительно к финансовым расчетам мешают сотрудничеству Китая с Россией, но страны смогут их преодолеть, уверен посол КНР в Москве Чжан... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:09+0300
2025-04-15T16:09+0300
экономика
россия
китай
запад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Введённые США санкции применительно к финансовым расчетам мешают сотрудничеству Китая с Россией, но страны смогут их преодолеть, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. "Санкции американские мы всё-таки рано или поздно преодолеем... Санкции нам очень мешают", - сказал посол дипломатам на полях Евразийского нефтегазового форума. Отвечая на вопрос о способах преодоления санкций, он упомянул урегулирование взаиморасчётов, в том числе запуск альтернативы системе SWIFT между банками стран, что сейчас обсуждается, добавил дипломат. "Конечно, между двумя крупными соседними странами мы можем найти много действенных мер для урегулирования таких проблем", - подчеркнул посол КНР. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250415/smi-856695581.html
китай
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, запад, ес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД, ЕС
16:09 15.04.2025
 
Санкции США мешают сотрудничеству с Россией, заявил посол Китая

Посол Китая в России Ханьхуэй: санкции США мешают сотрудничеству с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Введённые США санкции применительно к финансовым расчетам мешают сотрудничеству Китая с Россией, но страны смогут их преодолеть, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Санкции американские мы всё-таки рано или поздно преодолеем... Санкции нам очень мешают", - сказал посол дипломатам на полях Евразийского нефтегазового форума.
Отвечая на вопрос о способах преодоления санкций, он упомянул урегулирование взаиморасчётов, в том числе запуск альтернативы системе SWIFT между банками стран, что сейчас обсуждается, добавил дипломат.
"Конечно, между двумя крупными соседними странами мы можем найти много действенных мер для урегулирования таких проблем", - подчеркнул посол КНР.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
СМИ: ряд стран ЕС хотят ввести санкции против России без одобрения Венгрии
11:53
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙЗАПАДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала