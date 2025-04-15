https://1prime.ru/20250415/sanktsii-856714714.html

США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин

США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин - 15.04.2025, ПРАЙМ

США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин

США сняли санкции с Антала Рогана - главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в американском минфине. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T22:14+0300

2025-04-15T22:14+0300

2025-04-15T22:14+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. США сняли санкции с Антала Рогана - главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в американском минфине. США в январе, еще при администрации экс-президента Джо Байдена, ввели против Рогана санкции, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. Как отмечал в феврале в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа Вашингтон заверил Венгрию, что "очень скоро" пересмотрит враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", упомянув в том числе и о Рогане. "Из списка SDN управления по контролю над иностранными активами были удалены следующие данные: Роган, Антал, Венгрия; Родился 29 января 1972 года", - указано на сайте американского ведомства.

https://1prime.ru/20250414/sanktsii-856668310.html

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