https://1prime.ru/20250415/sanktsii-856714714.html
США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин
США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин - 15.04.2025, ПРАЙМ
США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин
США сняли санкции с Антала Рогана - главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в американском минфине. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T22:14+0300
2025-04-15T22:14+0300
2025-04-15T22:14+0300
политика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. США сняли санкции с Антала Рогана - главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в американском минфине. США в январе, еще при администрации экс-президента Джо Байдена, ввели против Рогана санкции, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. Как отмечал в феврале в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа Вашингтон заверил Венгрию, что "очень скоро" пересмотрит враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", упомянув в том числе и о Рогане. "Из списка SDN управления по контролю над иностранными активами были удалены следующие данные: Роган, Антал, Венгрия; Родился 29 января 1972 года", - указано на сайте американского ведомства.
https://1prime.ru/20250414/sanktsii-856668310.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана - минфин
Минфин: США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии Рогана
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. США сняли санкции с Антала Рогана - главы кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в американском минфине.
США в январе, еще при администрации экс-президента Джо Байдена, ввели против Рогана санкции, обвинив его в создании схем по установлению контроля над секторами венгерской экономики. Как отмечал в феврале в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа Вашингтон заверил Венгрию, что "очень скоро" пересмотрит враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", упомянув в том числе и о Рогане.
Главы МИД ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций против России
"Из списка SDN управления по контролю над иностранными активами были удалены следующие данные: Роган, Антал, Венгрия; Родился 29 января 1972 года", - указано на сайте американского ведомства.