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Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках"
Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках" - 15.04.2025, ПРАЙМ
Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках"
Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи назвал идею продажи доли в "Северных потоках" американскому бизнесу "хорошей и более... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:04+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи назвал идею продажи доли в "Северных потоках" американскому бизнесу "хорошей и более простой в реализации, чем добычные проекты", это обеспечит гарантию и стабильность поставок газа, сказал он в интервью журналу "Эксперт". "В СМИ периодически возникает дискуссия на тему продажи доли США в "Северных потоках". Про это в общем-то давно, еще до санкций, шли разговоры и возникали мысли об участии в проекте американского капитала. Слухи, не слухи, но идея очень хорошая и более простая в реализации, чем начало добычного проекта", - сказал он. Покупка "Северных потоков", по его словам, обеспечит гарантию и стабильность поставок газа. "Мне кажется, что (президенту США Дональду - ред.) Трампу эта идея понравилась бы", – добавил Эйджи. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. Однако в феврале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а минфин США ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. В сентябре того же года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. А обе нитки параллельного экспортного газопровода – "Северного потока 1" – были уничтожены. Газета Financial Times в марте сообщала, что Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с "командой" Трампа.
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газ, бизнес, сша, москва, балтийское море, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Бизнес, США, МОСКВА, Балтийское море, Северный поток - 2
Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках"
Эйджи: продажа доли в "Северных потоках" обеспечит стабильность поставок газа
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи назвал идею продажи доли в "Северных потоках" американскому бизнесу "хорошей и более простой в реализации, чем добычные проекты", это обеспечит гарантию и стабильность поставок газа, сказал он в интервью журналу "Эксперт".
"В СМИ периодически возникает дискуссия на тему продажи доли США в "Северных потоках". Про это в общем-то давно, еще до санкций, шли разговоры и возникали мысли об участии в проекте американского капитала. Слухи, не слухи, но идея очень хорошая и более простая в реализации, чем начало добычного проекта", - сказал он. Покупка "Северных потоков", по его словам, обеспечит гарантию и стабильность поставок газа. "Мне кажется, что (президенту США Дональду - ред.) Трампу эта идея понравилась бы", – добавил Эйджи.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. Однако в феврале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а минфин США ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.
В сентябре того же года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. А обе нитки параллельного экспортного газопровода – "Северного потока 1" – были уничтожены. Газета Financial Times в марте сообщала, что Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с "командой" Трампа.
"Неудивительно". В Европе оценили вероятность запуска "Северного потока-2"