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Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках"

Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках" - 15.04.2025, ПРАЙМ

Глава Amcham оценил идею продажи доли США в "Северных потоках"

Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи назвал идею продажи доли в "Северных потоках" американскому бизнесу "хорошей и более... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:04+0300

2025-04-15T10:04+0300

2025-04-15T10:04+0300

энергетика

газ

бизнес

сша

москва

балтийское море

северный поток - 2

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи назвал идею продажи доли в "Северных потоках" американскому бизнесу "хорошей и более простой в реализации, чем добычные проекты", это обеспечит гарантию и стабильность поставок газа, сказал он в интервью журналу "Эксперт". "В СМИ периодически возникает дискуссия на тему продажи доли США в "Северных потоках". Про это в общем-то давно, еще до санкций, шли разговоры и возникали мысли об участии в проекте американского капитала. Слухи, не слухи, но идея очень хорошая и более простая в реализации, чем начало добычного проекта", - сказал он. Покупка "Северных потоков", по его словам, обеспечит гарантию и стабильность поставок газа. "Мне кажется, что (президенту США Дональду - ред.) Трампу эта идея понравилась бы", – добавил Эйджи. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. Однако в феврале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а минфин США ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. В сентябре того же года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. А обе нитки параллельного экспортного газопровода – "Северного потока 1" – были уничтожены. Газета Financial Times в марте сообщала, что Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с "командой" Трампа.

https://1prime.ru/20250330/sp-2-856231128.html

сша

москва

балтийское море

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газ, бизнес, сша, москва, балтийское море, северный поток - 2