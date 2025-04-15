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СМИ: ряд стран ЕС хотят ввести санкции против России без одобрения Венгрии
СМИ: ряд стран ЕС хотят ввести санкции против России без одобрения Венгрии - 15.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: ряд стран ЕС хотят ввести санкции против России без одобрения Венгрии
Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии, отмечает издание Politico со ссылкой на неназванных... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:53+0300
2025-04-15T11:53+0300
2025-04-15T11:53+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии, отмечает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. По словам издания, мера может распространиться на другие государства, которые "в прошлом неохотно устанавливали ограничения за пределами зонтика ЕС", например, Бельгии и Чехии. Отмечается, что если несколько ключевых стран присоединятся к этой инициативе, то это "ограничит влияние вето" Венгрии в будущем. "Шесть дипломатов подтвердили совместную работу, за которую выступают полдюжины столиц, по преобразованию санкций ЕС против России в законы в рамках местного законодательства. По сути это может подорвать способность Венгрии наложить вето на их продление", - отмечает Politico. По данным дипломатов, большее число европейских государств думает над введением новых ограничений против России. Как подчеркнул порталу один из неназванных дипломатов, проводится "юридическая работа" по обходу права вето Венгрии, однако некоторые из стран союза не могут преобразовать санкции в законы в рамках местного законодательства. Отмечается, что такой разделенный подход членов ЕС будет иметь меньшую силу, чем полноценный закон ЕС. Как подчеркивает Politico, союзники Украины в Европе не решаются сделать первый шаг на фоне усилий президента США Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией. Издание также цитирует главы МИД Чехии Яна Липавского, который обсудил перспективу отказа от требования получать одобрения всех 27 членов ЕС по вопросам международной политики. По его мнению, одним из "результатов" постоянных конфликтов Венгрии и союза заключается в том, что больше решений будут приниматься на уровне "коалиции желающих". "Если в ваших главных интересах нет права вето - это касается не только Венгрии, это касается многих других государств, имеющих основные интересы - я думаю, Европа может легко стать намного слабее", - заявил порталу министр. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ.
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венгрия, европа, ес, politico
Экономика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Politico
СМИ: ряд стран ЕС хотят ввести санкции против России без одобрения Венгрии
Politico: ЕС ищет способ принять санкции против России без одобрения Венгрии
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии, отмечает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
По словам издания, мера может распространиться на другие государства, которые "в прошлом неохотно устанавливали ограничения за пределами зонтика ЕС", например, Бельгии и Чехии. Отмечается, что если несколько ключевых стран присоединятся к этой инициативе, то это "ограничит влияние вето" Венгрии в будущем.
"Шесть дипломатов подтвердили совместную работу, за которую выступают полдюжины столиц, по преобразованию санкций ЕС против России в законы в рамках местного законодательства. По сути это может подорвать способность Венгрии наложить вето на их продление", - отмечает Politico.
По данным дипломатов, большее число европейских государств думает над введением новых ограничений против России. Как подчеркнул порталу один из неназванных дипломатов, проводится "юридическая работа" по обходу права вето Венгрии, однако некоторые из стран союза не могут преобразовать санкции в законы в рамках местного законодательства. Отмечается, что такой разделенный подход членов ЕС будет иметь меньшую силу, чем полноценный закон ЕС.
Как подчеркивает Politico, союзники Украины в Европе не решаются сделать первый шаг на фоне усилий президента США Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией.
Издание также цитирует главы МИД Чехии Яна Липавского, который обсудил перспективу отказа от требования получать одобрения всех 27 членов ЕС по вопросам международной политики. По его мнению, одним из "результатов" постоянных конфликтов Венгрии и союза заключается в том, что больше решений будут приниматься на уровне "коалиции желающих".
"Если в ваших главных интересах нет права вето - это касается не только Венгрии, это касается многих других государств, имеющих основные интересы - я думаю, Европа может легко стать намного слабее", - заявил порталу министр.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ.
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