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Власти Китая запретили авиакомпаниям ввоз самолетов Boeing, пишут СМИ

Власти Китая запретили авиакомпаниям ввоз самолетов Boeing, пишут СМИ - 15.04.2025, ПРАЙМ

Власти Китая запретили авиакомпаниям ввоз самолетов Boeing, пишут СМИ

Власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T12:05+0300

2025-04-15T12:05+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай приказал своим авиакомпаниям отказаться от дальнейших поставок самолетов Boeing Co. в рамках торговой войны, в результате которой президент США Дональд Трамп ввел тарифы на китайские товары в размере 145%", - рассказали агентству осведомленные источники. Пекин также требует от китайских перевозчиков прекратить любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний, добавили источники. Власти в то же время рассматривают вопрос оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и могут столкнуться с более высокими затратами, заявили источники агентству. При этом оформление документов на поставку и оплата на некоторые из этих самолетов могут быть завершены до вступления ответных пошлин, объявленных Китаем 11 апреля и вступивших в силу 12 апреля, и эти самолеты могут быть допущены в страну, добавили источники. Управление гражданской авиации КНР не ответило на запрос агентства о комментарии, Boeing от комментариев отказался, а представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines также не ответили на запросы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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бизнес, китай, сша, boeing, air china