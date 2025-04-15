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СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин - 15.04.2025, ПРАЙМ
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СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин
СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин - 15.04.2025, ПРАЙМ
СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин
Сжиженный природный газ (СПГ) из России способен успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин благодаря более низкой цене по сравнению с основными... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T06:32+0300
2025-04-15T06:32+0300
газ
энергетика
россия
таиланд
филиппины
сша
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Сжиженный природный газ (СПГ) из России способен успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин благодаря более низкой цене по сравнению с основными экспортерами на данный момент - США и Австралией, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. Таиланд и Филиппины заинтересованы в поставках СПГ из России, писала ранее газета "Известия". Филиппины обсудят импорт СПГ из России во время предстоящего визита делегации республики на Российскую энергетическую неделю в октябре, заявлял изданию посол страны в РФ Игорь Байлен. Таиланд также выражает интерес к поставкам, но ищет подходящее решение для транспортировки российского СПГ в страну, говорил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават. "Российский СПГ может быть весьма конкурентоспособен: так, например, стоимость поставок с российских арктических проектов в обоих случаях будет ниже показателя США и Австралии, входящих в число крупнейших текущих поставщиков продукта на рассматриваемые рынки", - считает Тимонин. Рынок СПГ Таиланда уже сейчас достаточно крупный, отмечает он. По итогам прошлого года страна импортировала 12,2 миллиона тонн этого продукта. Потенциал роста также достаточно велик: к 2030 году потребление сжиженного газа может составить уже около 20 миллионов тонн в год. Эксперт объясняет такую динамику сокращением собственной добычи газа из-за исчерпания ресурсов, а также расширением потребности в энергоресурсах в целом. При этом рынок СПГ на Филиппинах в настоящее время остается крайне ограниченным по объему, отмечает Тимонин. В 2023 году страна импортировала 625 тысяч тонн сжиженного природного газа, в 2024 году - 217 тысяч тонн. "Потенциал роста на рынке также имеется: в 2030 году можно ожидать объемов спроса на уровне 2-3 миллиона тонн, на более далеком горизонте - к 2050 году - уже порядка 10-15 миллионов тонн", - отметил эксперт "Имплементы".
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Газ, Энергетика, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ФИЛИППИНЫ, США
06:32 15.04.2025
 
СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин

Эксперт Тимонин: СПГ из России может успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Сжиженный природный газ (СПГ) из России способен успешно конкурировать на рынках Таиланда и Филиппин благодаря более низкой цене по сравнению с основными экспортерами на данный момент - США и Австралией, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Таиланд и Филиппины заинтересованы в поставках СПГ из России, писала ранее газета "Известия". Филиппины обсудят импорт СПГ из России во время предстоящего визита делегации республики на Российскую энергетическую неделю в октябре, заявлял изданию посол страны в РФ Игорь Байлен. Таиланд также выражает интерес к поставкам, но ищет подходящее решение для транспортировки российского СПГ в страну, говорил посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Российский СПГ может быть весьма конкурентоспособен: так, например, стоимость поставок с российских арктических проектов в обоих случаях будет ниже показателя США и Австралии, входящих в число крупнейших текущих поставщиков продукта на рассматриваемые рынки", - считает Тимонин.
Рынок СПГ Таиланда уже сейчас достаточно крупный, отмечает он. По итогам прошлого года страна импортировала 12,2 миллиона тонн этого продукта. Потенциал роста также достаточно велик: к 2030 году потребление сжиженного газа может составить уже около 20 миллионов тонн в год. Эксперт объясняет такую динамику сокращением собственной добычи газа из-за исчерпания ресурсов, а также расширением потребности в энергоресурсах в целом.
При этом рынок СПГ на Филиппинах в настоящее время остается крайне ограниченным по объему, отмечает Тимонин. В 2023 году страна импортировала 625 тысяч тонн сжиженного природного газа, в 2024 году - 217 тысяч тонн.
"Потенциал роста на рынке также имеется: в 2030 году можно ожидать объемов спроса на уровне 2-3 миллиона тонн, на более далеком горизонте - к 2050 году - уже порядка 10-15 миллионов тонн", - отметил эксперт "Имплементы".
 
ЭнергетикаГазРОССИЯТАИЛАНДФИЛИППИНЫСША
 
 
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