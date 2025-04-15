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Сравни вновь выберет лучшие финтех- и страховые компании - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Сравни вновь выберет лучшие финтех- и страховые компании
Сравни вновь выберет лучшие финтех- и страховые компании - 15.04.2025, ПРАЙМ
Сравни вновь выберет лучшие финтех- и страховые компании
Финансовый маркетплейс Сравни проводит третью ежегодную Премию, которая на этот раз состоится в концепции “Нам не параллельно”. Церемония награждения... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T10:03+0300
2025-04-15T10:03+0300
сравни
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банки
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни проводит третью ежегодную Премию, которая на этот раз состоится в концепции “Нам не параллельно”. Церемония награждения победителей пройдет 29 мая, сообщают организаторы.Премия вновь объединит лидеров рынка для определения лучших компаний и продуктов в области финансов и страхования, которые получат независимую оценку существующих предложений в помощь грамотному финансовому планированию.“Мы создали манифест, который отражает нашу позицию: нам действительно не все равно, какими будут завтрашние финансовый и страховой рынки. Нам важно, кому миллионы клиентов Сравни готовы доверить свой выбор и деньги”, - отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.Шорт-лист номинантов сформирован экспертным жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса Сравни с многолетним опытом в финансах и страховании. Оценка будет проводиться по четырем основным критериям: качество, популярность, реальные отзывы клиентов, максимальная доступность.Номинантам предстоит побороться за победу в 17 категориях, среди которых: Банк года, Вклад года, Кредитная карта года, Дебетовая карта года, Технологичный банк года, Лучший банк для малого и среднего бизнеса, Страховая компания года, ОСАГО года, Каско года и другие.Победители Премии получат эксклюзивный знак качества Сравни, который будет размещен на сайте маркетплейса и станет для пользователей маркером надежности и высокого доверия к компании или продукту.В разные годы награды получали самые известные игроки финансового, страхового и образовательного рынков. В их числе Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Страховой Дом ВСК, СОГАЗ, Skillbox, Яндекс Практикум, Нетология, Займер, еКапуста.
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сравни, бизнес, финансы, банки
Сравни, Бизнес, Финансы, Банки
10:03 15.04.2025
 
Сравни вновь выберет лучшие финтех- и страховые компании

Сравни проводит третью ежегодную Премию для лидеров финтеха и страхования

© Пресс-служба СравниСравни проводит третью ежегодную Премию для лидеров финтеха и страхования
Сравни проводит третью ежегодную Премию для лидеров финтеха и страхования
© Пресс-служба Сравни
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни проводит третью ежегодную Премию, которая на этот раз состоится в концепции “Нам не параллельно”. Церемония награждения победителей пройдет 29 мая, сообщают организаторы.
Премия вновь объединит лидеров рынка для определения лучших компаний и продуктов в области финансов и страхования, которые получат независимую оценку существующих предложений в помощь грамотному финансовому планированию.
“Мы создали манифест, который отражает нашу позицию: нам действительно не все равно, какими будут завтрашние финансовый и страховой рынки. Нам важно, кому миллионы клиентов Сравни готовы доверить свой выбор и деньги”, - отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.
Шорт-лист номинантов сформирован экспертным жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса Сравни с многолетним опытом в финансах и страховании. Оценка будет проводиться по четырем основным критериям: качество, популярность, реальные отзывы клиентов, максимальная доступность.
Номинантам предстоит побороться за победу в 17 категориях, среди которых: Банк года, Вклад года, Кредитная карта года, Дебетовая карта года, Технологичный банк года, Лучший банк для малого и среднего бизнеса, Страховая компания года, ОСАГО года, Каско года и другие.
Победители Премии получат эксклюзивный знак качества Сравни, который будет размещен на сайте маркетплейса и станет для пользователей маркером надежности и высокого доверия к компании или продукту.
Бизнес, финансы, счет
Маркетплейс Сравни проведет конференцию для малого и среднего бизнеса
9 апреля, 10:02
В разные годы награды получали самые известные игроки финансового, страхового и образовательного рынков. В их числе Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Страховой Дом ВСК, СОГАЗ, Skillbox, Яндекс Практикум, Нетология, Займер, еКапуста.
 
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