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В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России

В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России - 15.04.2025, ПРАЙМ

В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России

Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T02:25+0300

2025-04-15T02:25+0300

2025-04-15T02:25+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию законопроекта. "Демократы в палате представителей конгресса США в понедельник внесли законопроект... который обеспечит безопасность и финансирование реконструкции Украины и введет жесткие санкции против России", - говорится в публикации. По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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