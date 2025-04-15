https://1prime.ru/20250415/ssha-856680980.html
В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России
В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России - 15.04.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России
Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T02:25+0300
2025-04-15T02:25+0300
2025-04-15T02:25+0300
экономика
мировая экономика
запад
сша
москва
владимир путин
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856680980.jpg?1744673113
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию законопроекта.
"Демократы в палате представителей конгресса США в понедельник внесли законопроект... который обеспечит безопасность и финансирование реконструкции Украины и введет жесткие санкции против России", - говорится в публикации.
По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, сша, москва, владимир путин, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, США, МОСКВА, Владимир Путин, Конгресс США
В конгрессе США представили проект об ужесточении санкций против России
Рейтер: в конгрессе США представили законопроект об ужесточении санкций против России
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию законопроекта.
"Демократы в палате представителей конгресса США в понедельник внесли законопроект... который обеспечит безопасность и финансирование реконструкции Украины и введет жесткие санкции против России", - говорится в публикации.
По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.