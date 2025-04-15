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Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности - 15.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США растут во вторник после публикации финансовой отчетности ряда крупных банков, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:52+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник после публикации финансовой отчетности ряда крупных банков, следует из данных торгов. По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднималась на 0,38%, до 40 677,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,52%, до 16 919,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 434,27 пункта. Чистая прибыль Bank of America Corp. по итогам первого квартала выросла на 14% - до 7 миллиардов долларов, выручка - на 6%, до 27,4 миллиарда, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции Bank of America дорожают на 4,2%. Кроме того, чистая прибыль другой крупной американской банковской группы, Citigroup, поднялась на 21% - до 4,1 миллиарда долларов, выручка также оказалась выше ожиданий. Бумаги Citigroup растут в цене на 2,2%. В то же время акции Boeing снижаются в цене на 1%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов компании, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
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рынки, финансы, индексы, москва, сша, китай, citigroup, dow jones, bank of america, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Финансы, Индексы, МОСКВА, США, КИТАЙ, Citigroup, Dow Jones, Bank of America, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Биржи США растут после публикации отчетности ряда крупных банков
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник после публикации финансовой отчетности ряда крупных банков, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднималась на 0,38%, до 40 677,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,52%, до 16 919,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 434,27 пункта.
Чистая прибыль Bank of America Corp. по итогам первого квартала выросла на 14% - до 7 миллиардов долларов, выручка - на 6%, до 27,4 миллиарда, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции Bank of America дорожают на 4,2%.
Кроме того, чистая прибыль другой крупной американской банковской группы, Citigroup, поднялась на 21% - до 4,1 миллиарда долларов, выручка также оказалась выше ожиданий. Бумаги Citigroup растут в цене на 2,2%.
В то же время акции Boeing снижаются в цене на 1%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов компании, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
Юань открыл торги во вторник ростом