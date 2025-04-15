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Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности - 15.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности
Основные фондовые индексы США растут во вторник после публикации финансовой отчетности ряда крупных банков, следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
финансы
индексы
москва
сша
китай
citigroup
dow jones
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник после публикации финансовой отчетности ряда крупных банков, следует из данных торгов. По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднималась на 0,38%, до 40 677,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,52%, до 16 919,57 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,54%, до 5 434,27 пункта. Чистая прибыль Bank of America Corp. по итогам первого квартала выросла на 14% - до 7 миллиардов долларов, выручка - на 6%, до 27,4 миллиарда, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции Bank of America дорожают на 4,2%. Кроме того, чистая прибыль другой крупной американской банковской группы, Citigroup, поднялась на 21% - до 4,1 миллиарда долларов, выручка также оказалась выше ожиданий. Бумаги Citigroup растут в цене на 2,2%. В то же время акции Boeing снижаются в цене на 1%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов компании, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
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рынки, финансы, индексы, москва, сша, китай, citigroup, dow jones, bank of america, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Финансы, Индексы, МОСКВА, США, КИТАЙ, Citigroup, Dow Jones, Bank of America, Nasdaq Composite
16:52 15.04.2025
 
Фондовые индексы США растут после выхода корпоративной отчетности

Биржи США растут после публикации отчетности ряда крупных банков

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник после публикации финансовой отчетности ряда крупных банков, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones поднималась на 0,38%, до 40 677,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,52%, до 16 919,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,54%, до 5 434,27 пункта.
Чистая прибыль Bank of America Corp. по итогам первого квартала выросла на 14% - до 7 миллиардов долларов, выручка - на 6%, до 27,4 миллиарда, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Акции Bank of America дорожают на 4,2%.
Кроме того, чистая прибыль другой крупной американской банковской группы, Citigroup, поднялась на 21% - до 4,1 миллиарда долларов, выручка также оказалась выше ожиданий. Бумаги Citigroup растут в цене на 2,2%.
В то же время акции Boeing снижаются в цене на 1%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов компании, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Юань открыл торги во вторник ростом
10:04
 
ЭкономикаРынкиФинансыИндексыМОСКВАСШАКИТАЙCitigroupDow JonesBank of AmericaNasdaq Composite
 
 
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