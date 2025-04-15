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"Из-за сокращения". Goldman Sachs подсчитал, сколько потеряет экономика США

"Из-за сокращения". Goldman Sachs подсчитал, сколько потеряет экономика США - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Из-за сокращения". Goldman Sachs подсчитал, сколько потеряет экономика США

Американская экономика рискует потерять до $90 млрд в связи со снижением туристического потока в страну и бойкота товаров США на мировом рынке из-за объявления... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T20:58+0300

2025-04-15T20:58+0300

2025-04-15T21:01+0300

экономика

сша

пошлины

потери

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МОСКВА, 15 апр - МОСКВА. Американская экономика рискует потерять до $90 млрд в связи со снижением туристического потока в страну и бойкота товаров США на мировом рынке из-за объявления пошлин. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на данные банка Goldman Sachs и собственные оценки.Как указывается, "в наихудшем случае из-за сокращения туризма и бойкотов (американской продукции - прим. ред.) потери для ВВП (США - прим. ред.) в текущем году могут достичь 0,3%, что составит около 90 миллиардов долларов".Вместе с тем Bloomberg утверждает, что порядка $20 млрд из приведенной суммы Америка может лишиться в связи со снижением уровня покупательской активности приезжающих в Соединенные Штаты туристов.Апеллируя к данным Минторга США, Bloomberg также сообщил, что в марте прибытие в страну иностранных граждан авиарейсами сократилось на 10% по сравнению с прошлогодним мартом.

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сша, пошлины, потери