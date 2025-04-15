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Названы страны-покупатели вооружений в 2024 году

Названы страны-покупатели вооружений в 2024 году - 15.04.2025, ПРАЙМ

Названы страны-покупатели вооружений в 2024 году

Польша, Румыния и Индия возглавили мировой рейтинг крупнейших стран-покупателей вооружений в 2024 году, сообщили РИА Новости в Центре анализа мировой торговли... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T07:15+0300

2025-04-15T07:15+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Польша, Румыния и Индия возглавили мировой рейтинг крупнейших стран-покупателей вооружений в 2024 году, сообщили РИА Новости в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Места в рейтинге распределились следующим образом: 1. Польша – 15,625 миллиарда долларов (12,80 %) 2. Румыния – 10,251 миллиарда долларов (8,40 %) 3. Индия – 9,410 миллиарда долларов (7,71 %), 4. Израиль – 8,2 миллиарда долларов (6,72 %) 5. Нидерланды – 7,922 миллиарда долларов (6,49 %) 6. Турция – 7 миллиардов долларов (5,73 %) 7. Ирак – 5,189 миллиарда долларов (4,25 %) 8. Южная Корея – 3,611 миллиарда долларов (2,96 %) 9. Саудовская Аравия – 3,605 миллиарда долларов. (2,95 %) 10. Индонезия – 3,519 миллиарда долларов. (2,88 %). В рейтинге учтены только коммерческие контракты, подписанные странами-импортерами в 2024 году на закупку вооружения и военной техники в долларах США в текущих ценах. В 2024 году объем контрактов, заключенных на импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, 122 миллиарда долларов. В 2021 году объем мировых идентифицированных (официально подтвержденных) контрактов, заключенных на импорт вооружений, составил 110,112 миллиарда долларов, в 2022 году – 125,9543 миллиарда долларов, в 2023 году – 152,087 миллиарда долларов (абсолютный рекорд за рассматриваемый период). Первое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт вооружений и военной техники (ВиВТ) занимает Польша – 15,625 миллиарда долларов или 12,80% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году. Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Польшей в 2024 году на закупку продукции военного назначения на мировом оружейном рынке - контракт на 96 ударных вертолетов AH-64E Apache (США), а также предоставление логистического пакета (включая оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное оборудование и техподдержку) и пакета обучения (специализированная подготовка и учебное оборудование для обучения пилотов и технического персонала). В этот контракт также входит поставка ракетного вооружения для AH-64E и запчастей. Стоимость – около 10 миллиардов долларов. Срок исполнения – 2028-2032 годы. Второе место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Румыния – 10,251 миллиарда долларов или 8,4% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 г. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Румынии в новейшей истории. Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Румынией в 2024 году, следует отметить контракт на 32 истребителя пятого поколения F-35A, сопутствующее оборудование и техобслуживание. Стоимость – до 7,2 миллиарда долларов (без вооружения). Контракт включает опцион на закупку 16 дополнительных самолетов. Срок: первая партия F-35A – в 2031 году. Контракт на 54 танка M1A2 SEPv3 Abrams (США). Стоимость – около 1,07 миллиарда долларов. Срок – 2026 год. Третье место по объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2024 года занимает Индия – 9,410 миллиарда долларов или 7,71% от общемирового объема. Это рекордный объем контрактов на импорт вооружений для Индии за последние 4 года. Среди наиболее значимых контрактов, заключенных Индией в 2024 году: контракт на 31 БПЛА MQ 9B SkyGardian/SeaGardian компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (США). Стоимость – 3,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250414/umerov-856663156.html

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индия

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мировая экономика, румыния, индия, польша, оон