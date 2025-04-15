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В результате стрельбы в школе Далласа пострадали три человека, передает CBS - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В результате стрельбы в школе Далласа пострадали три человека, передает CBS
В результате стрельбы в школе Далласа пострадали три человека, передает CBS - 15.04.2025, ПРАЙМ
В результате стрельбы в школе Далласа пострадали три человека, передает CBS
Стрельба произошла в школе города Даллас в американском штате Техас, предположительно, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CBS со... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T22:56+0300
2025-04-15T22:56+0300
происшествия
сша
школа
стрельба
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стрельба произошла в школе города Даллас в американском штате Техас, предположительно, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. "Полиция Далласа отреагировала на стрельбу в средней школе Уилмер-Хатчинс... Ученик разыскивается после того, как он, предположительно, стрелял из огнестрельного оружия внутри здания школы. Пострадавших может быть по меньшей мере три", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, жизни пострадавших, предположительно, ничего не угрожает. Учащиеся были эвакуированы из здания, добавляет телеканал.
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сша, школа, стрельба
Происшествия, США, школа, стрельба
22:56 15.04.2025
 
В результате стрельбы в школе Далласа пострадали три человека, передает CBS

CBS: в результате стрельбы в школе Далласа пострадали как минимум три человека

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкХьюстон
Хьюстон - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Стрельба произошла в школе города Даллас в американском штате Техас, предположительно, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
"Полиция Далласа отреагировала на стрельбу в средней школе Уилмер-Хатчинс... Ученик разыскивается после того, как он, предположительно, стрелял из огнестрельного оружия внутри здания школы. Пострадавших может быть по меньшей мере три", - говорится в сообщении телеканала.
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Как отмечается, жизни пострадавших, предположительно, ничего не угрожает. Учащиеся были эвакуированы из здания, добавляет телеканал.
 
ПроисшествияСШАшколастрельба
 
 
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