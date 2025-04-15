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Суд признал банкротом компанию, управлявшую магазинами игрушек сети Hamleys

Суд признал банкротом компанию, управлявшую магазинами игрушек сети Hamleys - 15.04.2025, ПРАЙМ

Суд признал банкротом компанию, управлявшую магазинами игрушек сети Hamleys

Арбитражный суд Москвы во вторник признал банкротом АО "Вандеркинд", управлявшее российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys, и открыл в отношении | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T10:59+0300

2025-04-15T10:59+0300

2025-04-15T11:30+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

сочи

hamleys

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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник признал банкротом АО "Вандеркинд", управлявшее российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys, и открыл в отношении компании конкурсное производство, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в АО "Вандеркинд" в октябре по заявлению столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №3. Суд тогда признал обоснованными требования налоговиков к компании в общем размере более 20 миллионов рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника. Временным управляющим был утвержден Олег Меркер из ассоциации арбитражных управляющих "Евразия".После введения наблюдения к должнику были предъявлены требования пяти кредиторов: от ООО "Форвардэталон" - на сумму 580 миллионов рублей, совместно от Майи Чудутовой и Андрея Яковлева – на сумму около 429 миллионов, от ФНС – на сумму около 18 миллионов и от ИП Евгения Бодрова – на 405 тысяч рублей. Пока рассмотрено и включено в реестр только последнее из этих требований.По состоянию на 2023 год АО "Вандеркинд" было подконтрольно бизнесмену Александру Мамуту. Сейчас его собственники в ЕГРЮЛ не указаны. Основным кредитором компании был банк "Траст", с которым она вела несколько судебных разбирательств, вытекающих из кредитного договора 2017 года. Так, "Траст" осенью 2022 года попросил суд взыскать с заемщика более 2,4 миллиарда рублей долга с процентами, спустя год суд этот иск отклонил.В свою очередь "Вандеркинд" дважды инициировал принудительное изменение условий кредитного договора. Первый раз – из-за ковидных ограничений 2020 года, второй – из-за международных санкций 2022 года, когда от поставок товаров отказались такие бренды, как Hamleys и Lego, и ритейлеру пришлось перестраивать работу и нести непредвиденные потери.Оба раза суды удовлетворяли требования и смягчали условия кредита для заемщика. Так, в феврале 2023 года арбитражный суд Москвы продлил окончание расчетов по ссуде до 31 декабря 2024 года. После этого стороны урегулировали разногласия, и в апелляции "Вандеркинд" отказался от иска. Условия договоренностей не разглашались.Сеть Hamleys, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Абани, насчитывала 155 магазинов по всему миру, семь из них находились в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Деловые СМИ ранее писали, что российская часть сети магазинов игрушек Hamleys на 90% контролировалась структурами Мамута. Сейчас на месте некоторых магазинов Hamleys в России работают магазины под названием "Винни".

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бизнес, россия, санкт-петербург, сочи, hamleys