https://1prime.ru/20250415/sud-856698664.html
Суд оставил в силе взыскание с Минцифры в пользу "Ростелекома"
Суд оставил в силе взыскание с Минцифры в пользу "Ростелекома" - 15.04.2025, ПРАЙМ
Суд оставил в силе взыскание с Минцифры в пользу "Ростелекома"
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску "Ростелекома" взыскали около 232 миллионов рублей с... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T13:14+0300
2025-04-15T13:14+0300
2025-04-15T13:14+0300
технологии
россия
ростелеком
минцифры
иск
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску "Ростелекома" взыскали около 232 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Алексей Якимов не нашел оснований для передачи кассационной жалобы ответчика в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра дела. Иск "Ростелекома" связан с проектом создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот. "Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Несмотря на то, что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно, исполнитель продолжает выполнять свои обязанности. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за период с декабря 2022 по июль 2023 года. Суды трех инстанций полностью удовлетворили иск. "Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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технологии, россия, ростелеком, минцифры, иск
Технологии, РОССИЯ, Ростелеком, Минцифры, иск
Суд оставил в силе взыскание с Минцифры в пользу "Ростелекома"
Верховный суд оставил в силе иск "Ростелекома" о взыскании с Минцифры 232 млн рублей
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску "Ростелекома" взыскали около 232 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Алексей Якимов не нашел оснований для передачи кассационной жалобы ответчика в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра дела.
Иск "Ростелекома" связан с проектом создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот.
"Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Несмотря на то, что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно, исполнитель продолжает выполнять свои обязанности. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за период с декабря 2022 по июль 2023 года. Суды трех инстанций полностью удовлетворили иск.
"Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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