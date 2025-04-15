https://1prime.ru/20250415/sud-856706150.html
Суд приостановил корпоративные права кипрской компании в "Кирскебеле"
Суд приостановил корпоративные права кипрской компании в "Кирскебеле" - 15.04.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил корпоративные права кипрской компании в "Кирскебеле"
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:28+0300
2025-04-15T16:28+0300
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МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen Investments Limited в принадлежащем ей АО "Кирскабель" (Кировская область), крупном российском производителе кабельной продукции, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости."Удовлетворить заявление (жалобу)", - приводится в карточке дела результат состоявшего во вторник рассмотрения.Правительство РФ в январе внесло АО "Кирскабель" и АО "Иркутсккабель", которым также владеет Dolen Investments Limited, в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Федеральным органом исполнительной власти, который вправе в соответствии с законом об ЭЗО обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО, в распоряжении кабмина указан Минпромторг.В материалах суда говорится, что "Иркутсккабель" и "Кирскабель" - крупнейшие производители кабельной продукции, участвующие, в том числе, в выполнении гособоронзаказа и поставляющие продукцию для предприятий атомной промышленности, включая атомные станции России и ряда зарубежных стран. В "БИР-Аналитик" Dolen Investments Limited указана единственным акционером обоих предприятий.Арбитражный суд Московской области 2 апреля по заявлению Минпромторга приостановил корпоративные права Dolen Investments Limited также и в АО "Иркутсккабель". Третьими лицами к обоим разбирательствам привлечены сами предприятия, а также их управляющая компания АО "УК "Ункомтех" и регистратор АО "Профессиональный регистрационный центр".С 2023 года в РФ действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.
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промышленность, бизнес
Экономика, Промышленность, Бизнес
Суд приостановил корпоративные права кипрской компании в "Кирскебеле"
Суд приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen Investments Limited
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права кипрской компании Dolen Investments Limited в принадлежащем ей АО "Кирскабель" (Кировская область), крупном российском производителе кабельной продукции, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Удовлетворить заявление (жалобу)", - приводится в карточке дела результат состоявшего во вторник рассмотрения.
Правительство РФ в январе внесло АО "Кирскабель" и АО "Иркутсккабель", которым также владеет Dolen Investments Limited, в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Федеральным органом исполнительной власти, который вправе в соответствии с законом об ЭЗО обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО, в распоряжении кабмина указан Минпромторг.
В материалах суда говорится, что "Иркутсккабель" и "Кирскабель" - крупнейшие производители кабельной продукции, участвующие, в том числе, в выполнении гособоронзаказа и поставляющие продукцию для предприятий атомной промышленности, включая атомные станции России и ряда зарубежных стран. В "БИР-Аналитик" Dolen Investments Limited указана единственным акционером обоих предприятий.
Арбитражный суд Московской области 2 апреля по заявлению Минпромторга приостановил корпоративные права Dolen Investments Limited также и в АО "Иркутсккабель". Третьими лицами к обоим разбирательствам привлечены сами предприятия, а также их управляющая компания АО "УК "Ункомтех" и регистратор АО "Профессиональный регистрационный центр".
С 2023 года в РФ действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.
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