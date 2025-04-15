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Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp - 15.04.2025, ПРАЙМ
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp
Российский суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных гражданина через иностранный мессенджер - WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Об этом | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T16:47+0300
2025-04-15T16:47+0300
2025-04-15T16:47+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных гражданина через иностранный мессенджер - WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. "Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина... Банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тысяч рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp", - заявили в ведомстве.Жительница Москвы обратилась в Роскомнадзор с жалобой на нарушение закона банком. Как выяснилось, работник кредитной организации отправил сообщение должнику через WhatsApp с корпоративного номера, несмотря на запрет.В ведомстве подчеркнули, что с 1 марта 2023 года запрещено использование иностранных мессенджеров при предоставлении финансовых и государственных услуг, в Роскомнадзоре отметили, что в список запрещенных мессенджеров входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber для передачи платежных документов и персональных данных россиян.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, финансы, россия, москва, whatsapp, роскомнадзор
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, WhatsApp, Роскомнадзор
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp
РКН: суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных через WhatsApp
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных гражданина через иностранный мессенджер - WhatsApp (принадлежит компании Meta*). Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.
"Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина... Банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тысяч рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp", - заявили в ведомстве.
Жительница Москвы обратилась в Роскомнадзор с жалобой на нарушение закона банком. Как выяснилось, работник кредитной организации отправил сообщение должнику через WhatsApp с корпоративного номера, несмотря на запрет.
В ведомстве подчеркнули, что с 1 марта 2023 года запрещено использование иностранных мессенджеров при предоставлении финансовых и государственных услуг, в Роскомнадзоре отметили, что в список запрещенных мессенджеров входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber для передачи платежных документов и персональных данных россиян.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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