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В СВР сообщили о попытках спецслужб Запада расшатать Союзное государство - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В СВР сообщили о попытках спецслужб Запада расшатать Союзное государство
В СВР сообщили о попытках спецслужб Запада расшатать Союзное государство - 15.04.2025, ПРАЙМ
В СВР сообщили о попытках спецслужб Запада расшатать Союзное государство
Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T18:41+0300
2025-04-15T18:43+0300
политика
свр
запад
союзное государство
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на Украине, это подчеркивалось на переговорах директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщило пресс-бюро СВР. На совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии в Могилеве во вторник "были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении России и Беларуси", отмечается в сообщении. "В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - говорится в сообщении.
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свр, запад, союзное государство
Политика, СВР, ЗАПАД, Союзное государство
18:41 15.04.2025 (обновлено: 18:43 15.04.2025)
 
В СВР сообщили о попытках спецслужб Запада расшатать Союзное государство

СВР: спецслужбы Запада пытаются для дестабилизировать Союзное государство

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на Украине, это подчеркивалось на переговорах директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщило пресс-бюро СВР.
На совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии в Могилеве во вторник "были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении России и Беларуси", отмечается в сообщении.
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"В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - говорится в сообщении.
 
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