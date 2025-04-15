https://1prime.ru/20250415/tets-856712727.html

Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве

Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ

Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве

Более 80% теплоэлектроцентралей в Москве серьезно физически изношены и требуют обновления, заявил председатель комиссии Государственного Совета по направлению... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T20:03+0300

2025-04-15T20:03+0300

2025-04-15T20:03+0300

энергетика

сергей собянин

москва

тэц

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 80% теплоэлектроцентралей в Москве серьезно физически изношены и требуют обновления, заявил председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр столицы Сергей Собянин. "По Москве около 80% ТЭЦ уже физически изношены и требуют обновления", - сказал Собянин во время выступления на заседании президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни".

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сергей собянин, москва, тэц