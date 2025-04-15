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Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве
Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве - 15.04.2025, ПРАЙМ
Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве
Более 80% теплоэлектроцентралей в Москве серьезно физически изношены и требуют обновления, заявил председатель комиссии Государственного Совета по направлению... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T20:03+0300
2025-04-15T20:03+0300
энергетика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 80% теплоэлектроцентралей в Москве серьезно физически изношены и требуют обновления, заявил председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр столицы Сергей Собянин. "По Москве около 80% ТЭЦ уже физически изношены и требуют обновления", - сказал Собянин во время выступления на заседании президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни".
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сергей собянин, москва, тэц
Энергетика, Сергей Собянин, МОСКВА, ТЭЦ
20:03 15.04.2025
 
Собянин рассказал о состоянии ТЭЦ в Москве

Собянин: более 80% ТЭЦ в Москве серьезно физически изношены и требуют обновления

© fotolia.com / Artem FurmanТЭЦ и линии электропередач
ТЭЦ и линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / Artem Furman
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 80% теплоэлектроцентралей в Москве серьезно физически изношены и требуют обновления, заявил председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр столицы Сергей Собянин.
"По Москве около 80% ТЭЦ уже физически изношены и требуют обновления", - сказал Собянин во время выступления на заседании президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни".
С. Собянин
Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы
1 апреля, 10:01
 
ЭнергетикаСергей СобянинМОСКВАТЭЦ
 
 
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