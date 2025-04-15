https://1prime.ru/20250415/tramp-856687860.html
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском
Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:41+0300
2025-04-15T09:41+0300
2025-04-15T09:41+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Он не может терпеть Зеленского", — заметил журналист в ответ на слова Трампа о том, что глава киевского режима всегда стремится только к получению нового оружия.В ходе телефонного разговора Зеленский попросил о дополнительных поставках систем ПВО, в том числе систем Patriot, на что Трамп согласился рассмотреть возможные варианты. Однако, Зеленский затем выразил разочарование в том, что не получил лицензию на производство ЗРК Patriot от США.
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском
Журналист Боуз: Трамп не может терпеть Зеленского
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Он не может терпеть Зеленского", — заметил журналист в ответ на слова Трампа о том, что глава киевского режима всегда стремится только к получению нового оружия.
В ходе телефонного разговора Зеленский попросил о дополнительных поставках систем ПВО, в том числе систем Patriot, на что Трамп согласился рассмотреть возможные варианты. Однако, Зеленский затем выразил разочарование в том, что не получил лицензию на производство ЗРК Patriot от США.
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