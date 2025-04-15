https://1prime.ru/20250415/tramp-856687860.html

"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском

"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском

Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T09:41+0300

2025-04-15T09:41+0300

2025-04-15T09:41+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Он не может терпеть Зеленского", — заметил журналист в ответ на слова Трампа о том, что глава киевского режима всегда стремится только к получению нового оружия.В ходе телефонного разговора Зеленский попросил о дополнительных поставках систем ПВО, в том числе систем Patriot, на что Трамп согласился рассмотреть возможные варианты. Однако, Зеленский затем выразил разочарование в том, что не получил лицензию на производство ЗРК Patriot от США.

https://1prime.ru/20250414/tramp-856676299.html

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сша, украина, дональд трамп