Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250415/tramp-856687860.html
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском
Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T09:41+0300
2025-04-15T09:41+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Он не может терпеть Зеленского", — заметил журналист в ответ на слова Трампа о том, что глава киевского режима всегда стремится только к получению нового оружия.В ходе телефонного разговора Зеленский попросил о дополнительных поставках систем ПВО, в том числе систем Patriot, на что Трамп согласился рассмотреть возможные варианты. Однако, Зеленский затем выразил разочарование в том, что не получил лицензию на производство ЗРК Patriot от США.
https://1prime.ru/20250414/tramp-856676299.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_35:0:739:528_1920x0_80_0_0_0235731606175b22b48507d65f86cb1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
09:41 15.04.2025
 
"Не может терпеть". На Западе резко ответили на слова Трампа о Зеленском

Журналист Боуз: Трамп не может терпеть Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп не выносит Владимира Зеленского. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Он не может терпеть Зеленского", — заметил журналист в ответ на слова Трампа о том, что глава киевского режима всегда стремится только к получению нового оружия.
В ходе телефонного разговора Зеленский попросил о дополнительных поставках систем ПВО, в том числе систем Patriot, на что Трамп согласился рассмотреть возможные варианты. Однако, Зеленский затем выразил разочарование в том, что не получил лицензию на производство ЗРК Patriot от США.
#Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине
Вчера, 19:45
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала