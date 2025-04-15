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"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп должен согласиться на все требования России по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Чикагского | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:58+0300
2025-04-15T14:58+0300
2025-04-15T14:58+0300
политика
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен согласиться на все требования России по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала India & Global Left."Трамп должен их проглотить. <…> Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"", — заметил эксперт.Миршаймер также подчеркнул, что Трамп должен принять запрет на вступление Украины в НАТО, признать территории и провести демилитаризацию Украины, чтобы достичь устойчивого мирного соглашения. По словам эксперта, Трамп уже, возможно, согласился с тем, что Украина не будет вступать в НАТО.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, но подчеркнул необходимость решения глубинных причин кризиса.
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дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине
Миршаймер: Трамп должен принять все условия Москвы, чтобы достичь мира
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп должен согласиться на все требования России по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала
India & Global Left.
"Трамп должен их проглотить. <…> Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"", — заметил эксперт.
Миршаймер также подчеркнул, что Трамп должен принять запрет на вступление Украины в НАТО, признать территории и провести демилитаризацию Украины, чтобы достичь устойчивого мирного соглашения. По словам эксперта, Трамп уже, возможно, согласился с тем, что Украина не будет вступать в НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, но подчеркнул необходимость решения глубинных причин кризиса.
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