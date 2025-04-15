Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250415/tramp-856702744.html
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп должен согласиться на все требования России по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Чикагского | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:58+0300
2025-04-15T14:58+0300
политика
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен согласиться на все требования России по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала India &amp; Global Left."Трамп должен их проглотить. &lt;…&gt; Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"", — заметил эксперт.Миршаймер также подчеркнул, что Трамп должен принять запрет на вступление Украины в НАТО, признать территории и провести демилитаризацию Украины, чтобы достичь устойчивого мирного соглашения. По словам эксперта, Трамп уже, возможно, согласился с тем, что Украина не будет вступать в НАТО.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, но подчеркнул необходимость решения глубинных причин кризиса.
https://1prime.ru/20250415/zelenskiy-856700361.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
14:58 15.04.2025
 
"Должен проглотить": Трампу выдвинули радикальные условия по Украине

Миршаймер: Трамп должен принять все условия Москвы, чтобы достичь мира

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп должен согласиться на все требования России по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала India & Global Left.
"Трамп должен их проглотить. <…> Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"", — заметил эксперт.
Миршаймер также подчеркнул, что Трамп должен принять запрет на вступление Украины в НАТО, признать территории и провести демилитаризацию Украины, чтобы достичь устойчивого мирного соглашения. По словам эксперта, Трамп уже, возможно, согласился с тем, что Украина не будет вступать в НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, но подчеркнул необходимость решения глубинных причин кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
"Новый шаг к узурпации власти". Политолог раскрыл план Зеленского
13:39
 
ПолитикаДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала