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В Белом доме сообщили о позиции Трампа по Канаде
В Белом доме сообщили о позиции Трампа по Канаде - 15.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме сообщили о позиции Трампа по Канаде
Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T22:17+0300
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ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США", - сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, почему Трамп давно не упоминал Канаду в качестве "51-го штата". Комментируя возможные переговоры с Канадой по пошлинам, Левитт отметила, что Трамп придерживается "гибкого подхода", но в первую очередь заботится об интересах американцев. Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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белый дом, дональд трамп
Политика, Белый дом, Дональд Трамп
В Белом доме сообщили о позиции Трампа по Канаде
Белый дом: Трамп по-прежнему хочет сделать Канаду 51-м штатом США
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США", - сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, почему Трамп давно не упоминал Канаду в качестве "51-го штата".
Комментируя возможные переговоры с Канадой по пошлинам, Левитт отметила, что Трамп придерживается "гибкого подхода", но в первую очередь заботится об интересах американцев.
Трамп пожаловался на "плохое поведение" Евросоюза, Канады и Мексики
Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.