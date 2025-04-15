Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Британии Лиз Трасс презентует собственную соцсеть, пишут СМИ - 15.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250415/trass-856714249.html
Экс-премьер Британии Лиз Трасс презентует собственную соцсеть, пишут СМИ
Экс-премьер Британии Лиз Трасс презентует собственную соцсеть, пишут СМИ - 15.04.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Британии Лиз Трасс презентует собственную соцсеть, пишут СМИ
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует летом презентовать собственную соцсеть с ориентацией на отсутствие цензуры, сообщает издание Guardian... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T21:32+0300
2025-04-15T21:32+0300
лиз трасс
презентация
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/80/838528032_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d106444634b43006d44989fe1d8b87b1.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует летом презентовать собственную соцсеть с ориентацией на отсутствие цензуры, сообщает издание Guardian со ссылкой на слова экс-премьера. Двадцать седьмого февраля Трасс заявила, что в Великобритании необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и бюрократической систем. "Я создаю новую сеть свободы слова, которая не подвергнется цензуре и не сможет быть отменена, чтобы реально говорить о проблемах, о которых люди не хотят говорить", - цитирует издание слова Трасс, произнесенные ей на криптовалютной конференции в британском Бедфорде. По утверждению Трасс, "глубинное государство" якобы помешало ее плодотворной работе на посту премьер-министра, что позже и сподвигло ее на презентацию грядущим летом медиаплощадки, альтернативной традиционным СМИ, манипулирующим информацией в Великобритании. Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
https://1prime.ru/20250227/vosstanie-855332839.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83852/80/838528032_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_983b43e2b8c8f3248628069656cfaf86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лиз трасс, презентация
Лиз Трасс, презентация
21:32 15.04.2025
 
Экс-премьер Британии Лиз Трасс презентует собственную соцсеть, пишут СМИ

Guardian: экс-премьер Британии Лиз Трасс хочет презентовать собственную соцсеть

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует летом презентовать собственную соцсеть с ориентацией на отсутствие цензуры, сообщает издание Guardian со ссылкой на слова экс-премьера.
Двадцать седьмого февраля Трасс заявила, что в Великобритании необходимо устроить "массовое восстание", направленное против политической и бюрократической систем.
"Я создаю новую сеть свободы слова, которая не подвергнется цензуре и не сможет быть отменена, чтобы реально говорить о проблемах, о которых люди не хотят говорить", - цитирует издание слова Трасс, произнесенные ей на криптовалютной конференции в британском Бедфорде.
По утверждению Трасс, "глубинное государство" якобы помешало ее плодотворной работе на посту премьер-министра, что позже и сподвигло ее на презентацию грядущим летом медиаплощадки, альтернативной традиционным СМИ, манипулирующим информацией в Великобритании.
Элизабет Трасс
Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к восстанию в стране
27 февраля, 21:56
Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
 
Лиз Трасспрезентация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала