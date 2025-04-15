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Школьники РФ завоевали золотые медали на турнире по информатике в Болгарии
Школьники РФ завоевали золотые медали на турнире по информатике в Болгарии - 15.04.2025, ПРАЙМ
Школьники РФ завоевали золотые медали на турнире по информатике в Болгарии
Российские школьники завоевали 15 золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T21:33+0300
2025-04-15T21:33+0300
2025-04-15T21:36+0300
россия
школьники
турнир
информатика
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали 15 золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Сборная команда России приняла участие в XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI). По итогам конкурсных испытаний школьники завоевали 15 золотых медалей", - говорится в сообщении. Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили ребят с достижениями. "Победы наших школьников на международных соревнованиях, таких как этот турнир по информатике, подтверждают, что Россия богата на талантливых, трудолюбивых ребят", - отметил Чернышенко. Кравцов, в свою очередь, добавил, что яркие успехи ребят вновь подтверждают эффективность российской системы образования, которая не только дает фундаментальные знания, но и воспитывает будущих лидеров отрасли. Турнир состоялся с 9 по 13 апреля в болгарском Шумене. В 2025 году российские школьники участвовали в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам состязаний они завоевали восемь золотых медалей из 12 возможных. Всего в турнире приняли участие 24 учащихся образовательных учреждений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Липецка и Сарова. Уточняется, что международный турнир в Болгарии является одним из этапов подготовки школьников к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 27 июля по 3 августа в столице Боливии – городе Сукре.
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россия, школьники, турнир, информатика
РОССИЯ, школьники, турнир, информатика
Школьники РФ завоевали золотые медали на турнире по информатике в Болгарии
Школьники РФ завоевали 15 золотых медалей на турнире по информатике в Болгарии
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российские школьники завоевали 15 золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Сборная команда России приняла участие в XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI). По итогам конкурсных испытаний школьники завоевали 15 золотых медалей", - говорится в сообщении.
Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили ребят с достижениями.
"Победы наших школьников на международных соревнованиях, таких как этот турнир по информатике, подтверждают, что Россия богата на талантливых, трудолюбивых ребят", - отметил Чернышенко.
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Кравцов, в свою очередь, добавил, что яркие успехи ребят вновь подтверждают эффективность российской системы образования, которая не только дает фундаментальные знания, но и воспитывает будущих лидеров отрасли.
Турнир состоялся с 9 по 13 апреля в болгарском Шумене. В 2025 году российские школьники участвовали в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам состязаний они завоевали восемь золотых медалей из 12 возможных. Всего в турнире приняли участие 24 учащихся образовательных учреждений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Липецка и Сарова.
Уточняется, что международный турнир в Болгарии является одним из этапов подготовки школьников к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 27 июля по 3 августа в столице Боливии – городе Сукре.