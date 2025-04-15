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Премьер-министр Польши обрушил котировки польских энергетических компаний

Премьер-министр Польши обрушил котировки польских энергетических компаний - 15.04.2025, ПРАЙМ

Премьер-министр Польши обрушил котировки польских энергетических компаний

Котировки польских энергетических компаний резко снизились после выступления премьер-министра страны Дональда Туска, в котором он призвал к "реполонизации"... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T16:23+0300

2025-04-15T16:23+0300

2025-04-15T16:29+0300

экономика

дональд туск

польша

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ВАРШАВА, 15 апр - ПРАЙМ. Котировки польских энергетических компаний резко снизились после выступления премьер-министра страны Дональда Туска, в котором он призвал к "реполонизации" экономики, обратив особое внимание на задачи в сфере энергетики. Во вторник утром во время открытия Европейского форума новых идей (EFNI) Туск заявил среди прочего, что "эпоха наивной глобализации заканчивается", поэтому пришло время "реполонизировать польскую экономику, рынок и капитал". Премьер-министр подчеркнул, что первоочередная задача управляющего энергетической компанией "заключается в обеспечении энергетической безопасности польского государства, а также самой дешевой и общедоступной энергии для польских семей, польских домохозяйств и польских предпринимателей". Заявления Туска привели к резкому падению стоимости акций польских энергетических компаний с государственным участием. Так, по состоянию на 14.00 (15.00 мск) котировки акций Польской энергетической группы (PGE) снизились на 9%, а компании Tauron - на 7%.

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польша

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дональд туск, польша